1 апреля в онлайн-кинотеатре Kion
состоялась премьера комедийного сериала «Актёрище»
, в котором Дмитрий Нагиев
играет популярного актёра, вышедшего на тропу войны с критикующим его работу блогером-миллионником (Антон Лапенко
). В интервью журналу «Собака»
Нагиев признался, что многим в своей карьере обязан удаче. Но излишнюю скромность изображать тоже не стал, разложив компоненты успеха на целеполагание и дедлайны.
«Удача любит тех, кто выпрыгивает ей навстречу. Но можно прыгать до седин, а она всё равно этого не заметит. Меня удача заметила, и это здорово. Ничего не предвещало. Я вырос на окраинах. В отличие от моих коллег, у которых родители были актерами или имели какое-то отношение к искусству, мои родители не имели никакого отношения ни к чему подобному. И когда я вернулся из армии, а я, наверное, один из немногих на наших подмостках, кто отслужил от звонка до звонка, мама мне сказала: «Димочка, едь в Екатеринбург. Там хотя бы в театральный вуз 55 человек на место. В ЛГИТМиКе — 255 человек»
.
«Но я поступил в Петербург — на курс Владимира Петрова. Будем честны, не так много актеров среди моих однокурсников стали большими артистами. Можно перечислить по пальцам одной руки всё-таки. И это тоже удача, что я в их числе. Четыре года подряд я был лучшим диджеем России
(Дмитрий работал ведущим на радио «Модерн» в 1990-х. — Прим. ред.). Что это, удача? Потом прапорщик Задов из «Осторожно, модерн!» — удача? И вот таких верениц маленьких удач, которые в результате сложились в то, что мы сейчас с вами называем перезапусками. И за это я благодарен судьбе».
Спустя годы Дмитрий понял, что интуитивно действовал так, как нас сегодня учат действовать коучи из каждого утюга. «Надо понимать, чего ты хочешь. Сейчас я знаю, что цель надо озвучивать и ставить временные рамки. Тогда я этого не знал, действовал интуитивно. Но я очень хотел быть хорошим актёром — раз. Потом я возмечтал стать замечательным актёром — два. Потом вдруг показалось: а почему бы мне не быть очень знаменитым — три? Те, кто цинично улыбался и говорил про меня «он предает искусство», когда я снимался в комедийных программах и в рекламе, эти злопыхатели сейчас — пустоты. Потому что надо радоваться любой удаче начинающих, мечущихся молодых артистов».
Выяснилось также, что Дмитрий весьма злопамятен: «Да, [злопыхателей] было много. Всех помню, хоть и не записываю. Я такой! И сейчас есть те, кто мне протягивает руку, а я-то помню, как они раньше себя проявляли. Я мгновенно простил, но если покопаться, может быть, это мгновение растянулось на десятилетия. Но сейчас мне кажется, что предела моему великодушию нет и я простил мгновенно. Наверное, я вру сам себе»
.
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