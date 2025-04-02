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«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе

2 апреля
2025 год

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2 апреля 2025
1 апреля в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера комедийного сериала «Актёрище», в котором Дмитрий Нагиев играет популярного актёра, вышедшего на тропу войны с критикующим его работу блогером-миллионником (Антон Лапенко). В интервью журналу «Собака» Нагиев признался, что многим в своей карьере обязан удаче. Но излишнюю скромность изображать тоже не стал, разложив компоненты успеха на целеполагание и дедлайны.

«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе

«Удача любит тех, кто выпрыгивает ей навстречу. Но можно прыгать до седин, а она всё равно этого не заметит. Меня уда­ча заметила, и это здорово. Ни­чего не предвещало. Я вырос на окраи­нах. В отличие от моих коллег, у кото­рых родители были актерами или имели какое-то отношение к искусству, мои родители не имели никакого отношения ни к чему подобному. И когда я вернулся из армии, а я, наверное, один из немногих на на­ших подмостках, кто отслужил от звон­ка до звонка, мама мне сказала: «Ди­мочка, едь в Екатеринбург. Там хотя бы в театральный вуз 55 человек на место. В ЛГИТМиКе — 255 человек».

«Но я поступил в Петербург — на курс Владимира Петрова. Будем честны, не так много актеров сре­ди моих однокурсников стали большими артистами. Можно перечислить по пальцам одной руки всё-таки. И это тоже удача, что я в их числе. Четыре года подряд я был лучшим диджеем России (Дмитрий работал ведущим на радио «Модерн» в 1990-х. — Прим. ред.). Что это, удача? Потом прапорщик Задов из «Осторожно, модерн!» — удача? И вот таких верениц маленьких удач, ко­торые в результате сложились в то, что мы сейчас с вами называем перезапусками. И за это я благодарен судьбе».

«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе

Спустя годы Дмитрий понял, что интуитивно действовал так, как нас сегодня учат действовать коучи из каждого утюга. «Надо понимать, чего ты хочешь. Сейчас я знаю, что цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки. Тогда я этого не знал, действовал интуитивно. Но я очень хотел быть хорошим актёром — раз. По­том я возмечтал стать замечательным ак­тёром — два. Потом вдруг показалось: а почему бы мне не быть очень знаме­нитым — три? Те, кто цинично улыбал­ся и говорил про меня «он предает ис­кусство», когда я снимался в комедийных программах и в рекламе, эти злопыхате­ли сейчас — пустоты. Потому что надо радоваться любой удаче начинающих, мечущихся молодых артистов».

«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе

Выяснилось также, что Дмитрий весьма злопамятен: «Да, [злопыхателей] было много. Всех помню, хоть и не записываю. Я такой! И сейчас есть те, кто мне протягивает руку, а я-то помню, как они раньше себя проявляли. Я мгновенно простил, но если покопаться, может быть, это мгновение растянулось на десятилетия. Но сейчас мне кажется, что предела моему великодушию нет и я простил мгновенно. Наверное, я вру сам себе».
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«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе фотографии
«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе фотографии
«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе фотографии
«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе фотографии
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