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«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей

2 апреля
2025 год

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2 апреля 2025
У 57-летнего Дмитрия Нагиева новая фаза "перезапуска" — с 1 апреля в онлайн-кинотеатре Kion можно посмотреть комедийный сериал «Актёрище» с Дмитрием в роли звезды, враждующей с BadComedian блогером-миллионником в исполнении Антона Лапенко. По случаю премьеры Дмитрий дал интервью журналу «Собака», в котором разобрал на составные части компоненты своего успеха и признался, что злопамятен по натуре.

«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей

Но сейчас 57-летний Нагиев уже не ставит себе амбициозных целей, переключившись на поиски смысла жизни: «Старость — это ведь не дряхлость чре­сел, старость — это отсутствие мотиваций. Какое-то время тебе кажется, что ты много­го достиг и что ты всё про эту жизнь пони­маешь. Такое мироощущение очень вред­но. Моя задача сейчас — не переставать удивляться и радоваться, сохранять эту мо­лодость внутри и, как следствие, снару­жи, чему помогают мои три отжимания по утрам».

«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей

Сохранение ощущения новизны, при этом, не имеет ничего общего с попытками молодиться. Сейчас у актёра совершенно иначе расставлены приоритеты. «Мне наконец уже захотелось про­сто почитать. Рука потянулась к книге, но пока я еще не начал так коротать свои вече­ра: вулкан потух, но дым ещё идет. В целом я очень убого провожу время и люблю какие-то для меня милые, а для кого-то просто страшно скучные вещи. Я не хожу никуда. Для меня отдых в боль­шом ресторане или клубе — это не от­дых. Вчера работа, завтра работа, а сегодня я уеду за город и просто пойду гулять с со­бакой. Я любуюсь своими домашними. Для меня это самое ценное время. Это то, что, возможно, для кого-то не имеет никакой ценности. Для меня ценность в этом. Уже. Уже, добавлю я, уже. К этому надо прийти».

«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей

«Раньше, наверное, как и многим, мне казалось, что шум и дви­жение тел вокруг — в этом и есть кайф. На сегодняшний день я, к счастью, так уже не думаю. Поэтому вы меня не видите на каких-то светских мероприятиях. Я раньше прихо­дил, только когда меня награждали, а сей­час даже на них не хожу. Во мне стал уга­сать огонь тщеславия».
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обсуждение >>
№ 12
Лена Ник (Красноярск)   6.04.2025 - 17:46
... Славы ж еще хочется))) Шалишь - тщеславие у мальчика живо и требует внимания))) Статейки явно проплачены. читать далее>>
№ 11
Эльнинья   5.04.2025 - 23:25
Да он, извините, задолбал каждые пять минут в рекламе. Понятно, что заработал на этом миллионы долларов. Так угомонись! читать далее>>
№ 10
Сар-Герел (Элиста)   5.04.2025 - 18:29
Что за соска во рту у Нагиева? читать далее>>
№ 9
Vladislav [XzedX] (Москва)   5.04.2025 - 16:00
... Согласен. Он где-то между... 44 короче даём и всё. ;) Желаем ему и дальше с годами становиться только лучше и лучше. читать далее>>
№ 8
Лена Ник (Красноярск)   5.04.2025 - 05:09
... дада))) И - насчет угасающего тщеславия тоже как-то сомнительно. Гламур просто прет, в прикиде с розочками и утятами явно читается бодрое - "Я! Я здесь! Смотрите на меня всеее!"...... читать далее>>
Всего сообщений: 11
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фотографии >>
«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей фотографии
«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей фотографии
«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей фотографии
«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей фотографии
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