«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей

У 57-летнего Дмитрия Нагиева
новая фаза "перезапуска" — с 1 апреля в онлайн-кинотеатре Kion
можно посмотреть комедийный сериал «Актёрище»
с Дмитрием в роли звезды, враждующей с
BadComedian
блогером-миллионником в исполнении Антона Лапенко
. По случаю премьеры Дмитрий дал интервью журналу «Собака»
, в котором разобрал
на составные части компоненты своего успеха и признался, что злопамятен по натуре.
Но сейчас 57-летний Нагиев уже не ставит себе амбициозных целей, переключившись на поиски смысла жизни: «Старость — это ведь не дряхлость чресел, старость — это отсутствие мотиваций. Какое-то время тебе кажется, что ты многого достиг и что ты всё про эту жизнь понимаешь. Такое мироощущение очень вредно. Моя задача сейчас — не переставать удивляться и радоваться, сохранять эту молодость внутри и, как следствие, снаружи, чему помогают мои три отжимания по утрам».
Сохранение ощущения новизны, при этом, не имеет ничего общего с попытками молодиться. Сейчас у актёра совершенно иначе расставлены приоритеты. «Мне наконец уже захотелось просто почитать. Рука потянулась к книге, но пока я еще не начал так коротать свои вечера: вулкан потух, но дым ещё идет. В целом я очень убого провожу время и люблю какие-то для меня милые, а для кого-то просто страшно скучные вещи. Я не хожу никуда. Для меня отдых в большом ресторане или клубе — это не отдых. Вчера работа, завтра работа, а сегодня я уеду за город и просто пойду гулять с собакой. Я любуюсь своими домашними. Для меня это самое ценное время. Это то, что, возможно, для кого-то не имеет никакой ценности. Для меня ценность в этом. Уже. Уже, добавлю я, уже. К этому надо прийти».
«Раньше, наверное, как и многим, мне казалось, что шум и движение тел вокруг — в этом и есть кайф. На сегодняшний день я, к счастью, так уже не думаю. Поэтому вы меня не видите на каких-то светских мероприятиях. Я раньше приходил, только когда меня награждали, а сейчас даже на них не хожу. Во мне стал угасать огонь тщеславия».
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