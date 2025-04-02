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Дмитрий Нагиев признался, что у него есть внебрачный сын

2 апреля
2025 год

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2 апреля 2025
57-летний Дмитрий Нагиев в интервью журналу «Собака» подтвердил слух о том, что у него есть внебрачный сын. Обсуждая с главредом издания Яной Милорадовской высказывания Сарика Андреасяна по поводу творчества Тарковского и своё собственное отношение к сокровищнице мирового кинематографа, Дмитрий подарил изданию эксклюзив:

Дмитрий Нагиев признался, что у него есть внебрачный сын

«Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит толь­ко очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахо­жусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тя­жести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг отту­да к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливай­ся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обли­ваетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо. Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо».

Дмитрий Нагиев признался, что у него есть внебрачный сын

Медиа-пространство молниеносно отреагировало: в соцсетях тут же всплыл старый фрагмент из шоу "Голос", в котором Дмитрий поздравляет со сцены некоего Марка с 13-летием. Очевидно, актёр поздравлял своего сына.

Дмитрий Нагиев признался, что у него есть внебрачный сын
фото: Дмитрий и Кирилл Нагиевы

Официально Нагиев был женат лишь один раз на журналистке Алисе Шер, в браке с которой у актёра родился сын Кирилл Нагиев (сейчас отец и сын преподают актёрское мастерство в школе в Дубае). В 90-х годах во время работы на радио "Модерн" у Нагиева был служебный роман с Натальей Коваленко, которую детективы из соцсетей считают матерью Марка (долго же они тянули с деторождением).
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обсуждение >>
№ 11
Росшепер Нант (Смоленск)   6.04.2025 - 10:45
... Какая вам разница? Вы к этому слову отношения не имеете. ... Как и у "защитника неповторимого и богатого русского языка" Безрукова... ... Голоса в вашей голове - ваши личные проблемы. читать далее>>
№ 10
Angelika77   5.04.2025 - 19:14
... Это как говорится, звёздные родители подтягивают своих НЕ звёздных детей на тёпленькое пригретое местечко, где можно заколачивать деньги. Но не факт, что станешь таким "известным", как отец. читать далее>>
№ 9
Лена Ник (Красноярск)   5.04.2025 - 05:28
Надо же, сколько защитников внезапно вылезло - стоило только против шерстки погладить испуганного псевдо-брутала))) Или слово "патриот" действует как красная тряпка на местных изобретателей стиралок... читать далее>>
№ 8
Киноман1985   4.04.2025 - 16:02
... со своим типо патриотизмом достали всех. патриоты это не те кто языком молотят, а что-то делают. вы что сделали. придумали телефон, машину, стиралку и продаете её людям. читать далее>>
№ 7
Росшепер Нант (Смоленск)   4.04.2025 - 14:36
... Яд у псевдопатриотов вырабатывается постоянно. Надо же выплёскивать на кого-то. Каких-то "испуганных патриотов" ещё придумали. Что за новояз? читать далее>>
Всего сообщений: 11
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Дмитрий Нагиев признался, что у него есть внебрачный сын фотографии
Дмитрий Нагиев признался, что у него есть внебрачный сын фотографии
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