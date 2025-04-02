Дмитрий Нагиев признался, что у него есть внебрачный сын

57-летний Дмитрий Нагиев в интервью журналу «Собака» подтвердил слух о том, что у него есть внебрачный сын. Обсуждая с главредом издания Яной МилорадовскойвысказыванияСарика Андреасяна по поводу творчества Тарковского и своё собственное отношение к сокровищнице мирового кинематографа, Дмитрий подарил изданию эксклюзив:
«Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахожусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тяжести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг оттуда к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливайся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обливаетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо. Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо».
Медиа-пространство молниеносно отреагировало: в соцсетях тут же всплыл старый фрагмент из шоу "Голос", в котором Дмитрий поздравляет со сцены некоего Марка с 13-летием. Очевидно, актёр поздравлял своего сына.
фото: Дмитрий и Кирилл Нагиевы
Официально Нагиев был женат лишь один раз на журналистке Алисе Шер, в браке с которой у актёра родился сын Кирилл Нагиев (сейчас отец и сын преподают актёрское мастерство в школе в Дубае). В 90-х годах во время работы на радио "Модерн" у Нагиева был служебный роман с Натальей Коваленко, которую детективы из соцсетей считают матерью Марка (долго же они тянули с деторождением).
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