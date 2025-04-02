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Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми

2 апреля
2025 год

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2 апреля 2025
В Румынии против 64-летнего актёра Жана-Клода Ван Дамма возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми. В рамках дела расследуется деятельность группировки, которая, по версии прокуратуры, под предлогом набора моделей занималась вербовкой молодых девушек (в том числе, несовершеннолетних). В действительности девушек сексуально эксплуатировали, применяя методы «психологического принуждения».

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми

Имя Ван Дамма появилось в деле 31 марта, когда одна из предполагаемых жертв, 26-летняя гражданка Румынии, подала против него заявление. По словам девушки, 10 лет назад в Каннах её и ещё четырёх девушек «отдали» актёру, который был в курсе, что девушки подвергаются эксплуатации. Ван Дамму выдвинули обвинения по трём пунктам: использовании услуг эксплуатируемого лица, участии в преступном сообществе и торговле людьми. Обвинения были обнародованы 1 апреля адвокатом жертвы. Представители актёра от комментариев воздержались.

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми


Это не первое обвинение такого рода в отношении актёра — в 2022 году прокуратура Бельгии начала расследование против Ван Дамма в связи с жалобой 33-летней женщины, которая утверждала, что актёр пытался принудить её к сексу в одном из баров Брюсселя. Ван Дамм категорически отверг обвинения.
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Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми фотографии
Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми фотографии
Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми фотографии
Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми фотографии
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