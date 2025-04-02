Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми

анонс

Мальчику уже 16 лет

Дмитрий Нагиев признался, что у него есть внебрачный сын

57-летний актёр признался, что очень убого проводит время

«Вулкан потух, но дым ещё идет»: Дмитрий Нагиев о старости и переоценке ценностей

2 апреля

«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе

А также о злопыхателях и старости