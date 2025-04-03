«Показывай меньше, чем имеешь, говори меньше, чем знаешь»: Аня Чиповская о соцсетях и грамотной конспирации

Аня Чиповская
стала героиней нового выпуска театрального ютюб-шоу Давида Виннера «Историс»
, в котором намекнула на то, что разрыв с Дмитрием Ендальцевым
произошёл за полтора года до того, как об этом написали телеграм-каналы.
О расставании актёров стало известно
в январе этого года, когда телеграм-канал «Антиглянец» опубликовал фото Дмитрия в компании другой девушки. После чего последовала серия постов о личности новой возлюбленной Ендальцева и о том, как именно «утешается» Чиповская. В беседе с Виннером Чиповская заметила, что никогда и никому не давала лишнего повода обсуждать свою личную жизнь. А подобные «расследования» на дне корзины с грязным бельём считает откровенной провокацией. У которой, ко всему прочему, давно истёк срок годности.
«У меня было мощное событие, связанное с личной жизнью. А о том, что это событие произошло, узнали через года полтора. И начали говорить об этом, [как о какой-то сенсации]. Я тогда гением себя чувствовала!»
Чиповская очень редко становится героиней таблоидов и порталов-сплетников. Она ведёт соцсети, но держит дистанцию между собой и публикой, не пуская её в свою личную жизнь. «Я не люблю показуху. Показывай меньше, чем имеешь, рассказывай меньше, чем знаешь. Мне кажется, это украшает. Тщеславием заражены все нормальные артисты. Они хотят чтобы их любили, быть знаменитыми и чтоб их номинировали на «Оскар». Кто-то готов продать за это душу. Я не готова»
.
При этом актриса совершенно нормально относится к коллегам, которые всеми доступными способами ежедневно привлекают внимание публики и медиа: «Кого-то счастливым делают лайки. Кто я такая, чтобы быть против? Меня тоже иногда очень счастливой делают лайки… Более того, шоу-бизнес этого требует. Условная Майли Сайрус или Ариана Гранде должны этим жить, это часть их работы. Если о них с утра до вечера не трындит триста миллионов человек, значит, они плохо делают свою работу. Моя работа, к счастью, к этому отношения не имеет».
Чиповская почти ничего не знает об уровне своей популярности, потому что редко читает о себе: «Я живой человек, я не хочу умереть. Я боюсь боли и смерти. Я бесконечно витальна. Я люблю жить, радоваться, улыбаться. А когда я читаю, что «фу, старая, толстая, бездарная», я хочу умереть».
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