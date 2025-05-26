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«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам

26 мая
2025 год

Лайфстайл >>
26 мая 2025
Ирина Розанова стала героиней нового эпизода шоу Светланы Бондарчук, где рассказала о том, как любит проводить свободное время и почему больше не переживает из-за отсутствия работы.

«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам

Актриса может не сниматься по полгода, и если раньше такие перерывы в работе нервировали её, то сейчас она ими вовсю наслаждается. «Я люблю жить. Раньше мне казалось, что время уходит, а я вот без работы. А сейчас я думаю: какое счастье! Можно просто жить! Это такой кайф! Ну мы всё не сыграем, всех денег не заработаем. А удовольствия от жизни в возрасте всё меньше и меньше. То там что-то заболело, то сям... Я довольна от пустяков, как Жванецкий писал, потому что из мелочей состоит наша жизнь».

«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам
фото: Картина Ирины

«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам
фото: Картина Ирины

Способов получения удовольствия от жизни у Ирины много: прогулки в парках и разговор с белками, путешествия, спортивная ходьба под музыку и живопись, которой она занимается в своё удовольствие, рисуя в основном своих котов. «Почему я люблю малевать? Потому что мне никто не говорит в этот момент, как надо это делать. Мне говорили, что мне надо учиться рисованию. Ребята, да не надо мне ничего учить. Это моё убежище».
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№ 4
Тульский парень   30.05.2025 - 19:10
... нормальная мазня) сейчас время когда похуже рисуют и продают свои "шедевры" за кругленькую сумму. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 14:35
"прогулки в парке и разговоры с белками..." - как то немного странновато звучит, можно подумать что Розанова уже умом тронулась. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   28.05.2025 - 18:22
Розановой уже давно пора на пенсию, подумать о здоровье, о душе, пожить для себя. Не сильно то мне нравится в фильмах. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   27.05.2025 - 12:25
Ну до профессионального художника Розановой далеко ещё, хотя "для души" пойдёт и так) читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Светлана БондарчукМихаил ЖванецкийИрина Розанова

фотографии >>
«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам фотографии
«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам фотографии
«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам фотографии
«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам фотографии
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