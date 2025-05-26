«Это моё убежище»: Ирина Розанова об увлечении рисованием и любви к мелочам

Ирина Розанова стала героиней нового эпизода шоуСветланы Бондарчук, где рассказала о том, как любит проводить свободное время и почему больше не переживает из-за отсутствия работы.
Актриса может не сниматься по полгода, и если раньше такие перерывы в работе нервировали её, то сейчас она ими вовсю наслаждается. «Я люблю жить. Раньше мне казалось, что время уходит, а я вот без работы. А сейчас я думаю: какое счастье! Можно просто жить! Это такой кайф! Ну мы всё не сыграем, всех денег не заработаем. А удовольствия от жизни в возрасте всё меньше и меньше. То там что-то заболело, то сям... Я довольна от пустяков, как Жванецкий писал, потому что из мелочей состоит наша жизнь».
фото: Картина Ирины
фото: Картина Ирины
Способов получения удовольствия от жизни у Ирины много: прогулки в парках и разговор с белками, путешествия, спортивная ходьба под музыку и живопись, которой она занимается в своё удовольствие, рисуя в основном своих котов. «Почему я люблю малевать? Потому что мне никто не говорит в этот момент, как надо это делать. Мне говорили, что мне надо учиться рисованию. Ребята, да не надо мне ничего учить. Это моё убежище».
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