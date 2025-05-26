Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз

43-летний Артём Ткаченко и его супруга, 33-летняя Екатерина Стеблина готовятся к пополнению в семье. Для обнародования этой прекрасной новости актёры выбрали красную дорожку церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров, которая проходит сегодня в столичном театре Et cetera.
Екатерина приехала в театр в полупрозрачном платье, подчеркивающем её деликатное положение. А безымянный автор рилсов на VK назвал её Евгенией Храповицкой, перепутав Екатерину с предыдущей женой Ткаченко.
фото: Артём, Екатерина, Степан и Тихон
До встречи с Екатериной актёр был дважды женат: на Равшане Курковой и Евгении Храповицкой, в браке с которой родился его первенец Тихон. С Екатериной Стеблиной Артём живёт в браке 8 лет и воспитывает 9-летнего Степана и полуторагодовалого Теона.
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