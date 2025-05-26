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Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз

26 мая
2025 год

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26 мая 2025
43-летний Артём Ткаченко и его супруга, 33-летняя Екатерина Стеблина готовятся к пополнению в семье. Для обнародования этой прекрасной новости актёры выбрали красную дорожку церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров, которая проходит сегодня в столичном театре Et cetera.

Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз

Екатерина приехала в театр в полупрозрачном платье, подчеркивающем её деликатное положение. А безымянный автор рилсов на VK назвал её Евгенией Храповицкой, перепутав Екатерину с предыдущей женой Ткаченко.

Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз
фото: Артём, Екатерина, Степан и Тихон

До встречи с Екатериной актёр был дважды женат: на Равшане Курковой и Евгении Храповицкой, в браке с которой родился его первенец Тихон. С Екатериной Стеблиной Артём живёт в браке 8 лет и воспитывает 9-летнего Степана и полуторагодовалого Теона.

Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз
фото: Теон и Степан

Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз
фото: Артём с сыновьями Степаном и Тихоном
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обсуждение >>
№ 14
Olgarita   30.05.2025 - 13:51
Прекрасный актёр и замечательная семья! Совпадение имени младшего сына с именем персонажа "Игры престолов" случайно. Мальчика назвали именем греческого происхождения Теон, что означает "божественный",... читать далее>>
№ 13
Киноман1985   29.05.2025 - 16:53
... у нас переплюнули не только евреев, весь мир называя детей красная армия,... это какие больные головы у людей. читать далее>>
№ 12
Angelika77   29.05.2025 - 14:19
... Ну видимо справляются, раз рожают)) Дай Бог здорового малыша им) читать далее>>
№ 7
Иван Беляев (Москва)   28.05.2025 - 07:43
Вы серьезно? А я думал, что только евреи называют детей в честь персонажей, которые много страдали... ... читать далее>>
№ 6
Киноманьяк   28.05.2025 - 05:30
... Теон. В честь Теона Грейджоя из Игры престолов. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Равшана КурковаЕкатерина СтеблинаАртём ТкаченкоЕвгения Храповицкая

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Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз фотографии
Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз фотографии
Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз фотографии
Артём Ткаченко станет отцом в четвёртый раз фотографии
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