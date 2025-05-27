Андрея Хабарова приговорили к 9 годам лишения свободы

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил 43-летнего Андрея Хабарова
, известного по роли в сериале «След»
, к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Хабаров признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
В феврале 2022 года Хабаров, родившийся в Николаеве, осудил спецоперацию и покинул Россию. Сейчас актёр предположительно живёт в Грузии и злоупотребляет преимуществами свободного использования соцсетей. В 2024 году актёр был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Срок отбытия назначенного наказания в виде лишения свободны, будет исчисляться с момента экстрадиции Хабарова в Россию или с момента его задержания на территории России, если таковое когда-либо произойдёт.
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