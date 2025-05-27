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Андрея Хабарова приговорили к 9 годам лишения свободы

27 мая
2025 год

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27 мая 2025
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил 43-летнего Андрея Хабарова, известного по роли в сериале «След», к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Хабаров признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Андрея Хабарова приговорили к 9 годам лишения свободы

В феврале 2022 года Хабаров, родившийся в Николаеве, осудил спецоперацию и покинул Россию. Сейчас актёр предположительно живёт в Грузии и злоупотребляет преимуществами свободного использования соцсетей. В 2024 году актёр был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Срок отбытия назначенного наказания в виде лишения свободны, будет исчисляться с момента экстрадиции Хабарова в Россию или с момента его задержания на территории России, если таковое когда-либо произойдёт.

Андрея Хабарова приговорили к 9 годам лишения свободы
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обсуждение >>
№ 10
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:21
... А как же "час расплаты"? Надо ж показать, что по делам таким как Хабаров и безнаказанности не существует. читать далее>>
№ 9
Бибигуль (Вильнюс)   30.05.2025 - 10:25
... Я балдею от этой фразы читать далее>>
№ 8
Росшепер Нант (Смоленск)   29.05.2025 - 22:23
... Давайте без громких фраз. Кто вы такое, чтобы кого-то объявлять врагом народа? Мне он не враг. ... Подождёт, пока это всё закончится. Может быть и вернётся. А так, конечно, никто его не экстрадирует,... читать далее>>
№ 7
Angelika77   29.05.2025 - 14:17
... Так он теперь ни ногой в Россию, так что пусть хоть 10 лет вешают, толку не будет. читать далее>>
№ 6
Эльнинья   28.05.2025 - 19:58
Чтобы его посадить, его нужно сначала поймать. ((( читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Андрея Хабарова приговорили к 9 годам лишения свободы фотографии
Андрея Хабарова приговорили к 9 годам лишения свободы фотографии
Андрея Хабарова приговорили к 9 годам лишения свободы фотографии
Андрея Хабарова приговорили к 9 годам лишения свободы фотографии
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