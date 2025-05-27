СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе

Церемония вручения III Премии Гильдии кастинг-директоров, которая прошла в Москве вчера, оказалась богатой на новости в сфере изменений гражданского состояния. Сначала стало известно
, что Артём Ткаченко
и Екатерина Стеблина
ждут третьего общего ребёнка. А чуть позже внимание журналистов обратили на себя Аглая Тарасова
и Антон Филипенко
. Которые хоть и пришли на премию по отдельности, но в свободное от красной дорожки время предпочитали проводить вместе, перешучиваясь и флиртуя (если верить очевидцам). Ко всему прочему, когда Аглая позировала фотографам на красной дорожке, Антон подошёл
к ней и привычно чмокнул в щёчку.
Тесная дружба актёров давно вызывает подозрения у поклонников — слишком часто их можно встретить не только в кино (актёры снимались вместе в 8 проектах), но и на светских мероприятиях. И даже свой 40-летний юбилей Антон отпраздновал в компании Аглаи, Анфисы Черных
и Филиппа Ершова
, отправившись в Тайланд. Впрочем, это не первая совместная поездка актёров в Тайланд — Филиппенко навещает Панган с завидной регулярностью.
В недавнем интервью журналу "Атмосфера"
актёр признался, что Аглая оказала огромное влияние на смену его стиля: «Стиль у меня еще не сформировался. Аглая Тарасова в этом смысле сильно повлияла на меня. Если посмотреть мои «луки» пятилетней давности, разница есть. Мероприятия, премьеры — надо соответствовать»
.
О личной жизни Антона Филипенко мало что известно, за исключением того, что он не женат и у него, предположительно, нет детей. Актёр несколько лет состоял в отношениях с Галиной Суминой
и встречался с Анастасией Акатовой
. А вот Аглая Тарасова собрала красивый пасьянс из романов с Ильёй Глинниковым
, Милошем Биковичем
и Дарреном Аронофски
.
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