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СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе

27 мая
2025 год

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27 мая 2025
Церемония вручения III Премии Гильдии кастинг-директоров, которая прошла в Москве вчера, оказалась богатой на новости в сфере изменений гражданского состояния. Сначала стало известно, что Артём Ткаченко и Екатерина Стеблина ждут третьего общего ребёнка. А чуть позже внимание журналистов обратили на себя Аглая Тарасова и Антон Филипенко. Которые хоть и пришли на премию по отдельности, но в свободное от красной дорожки время предпочитали проводить вместе, перешучиваясь и флиртуя (если верить очевидцам). Ко всему прочему, когда Аглая позировала фотографам на красной дорожке, Антон подошёл к ней и привычно чмокнул в щёчку.

СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе

Тесная дружба актёров давно вызывает подозрения у поклонников — слишком часто их можно встретить не только в кино (актёры снимались вместе в 8 проектах), но и на светских мероприятиях. И даже свой 40-летний юбилей Антон отпраздновал в компании Аглаи, Анфисы Черных и Филиппа Ершова, отправившись в Тайланд. Впрочем, это не первая совместная поездка актёров в Тайланд — Филиппенко навещает Панган с завидной регулярностью.

СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе

СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе

В недавнем интервью журналу "Атмосфера" актёр признался, что Аглая оказала огромное влияние на смену его стиля: «Стиль у меня еще не сформировался. Аглая Тарасова в этом смысле сильно повлияла на меня. Если посмотреть мои «луки» пятилетней давности, разница есть. Мероприятия, премьеры — надо соответствовать».

СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе

О личной жизни Антона Филипенко мало что известно, за исключением того, что он не женат и у него, предположительно, нет детей. Актёр несколько лет состоял в отношениях с Галиной Суминой и встречался с Анастасией Акатовой. А вот Аглая Тарасова собрала красивый пасьянс из романов с Ильёй Глинниковым, Милошем Биковичем и Дарреном Аронофски.
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обсуждение >>
№ 8
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:19
Всё никак не устроит свою личную жизнь (я имею в виду Тарасову). читать далее>>
№ 7
Тульский парень   30.05.2025 - 19:07
... да такая как все. не хуже и не лучше. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 14:34
А они кстати подходят друг другу. Не знаю как в отношениях, а внешне точно смотрятся идеально. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   29.05.2025 - 16:48
да еще в прошлом году было понятно что они мутят. чего только теперь очнулись. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   28.05.2025 - 18:17
Вот когда уже объявят о помолвке, то можно и писать, а так чисто ради развлечения - пусть радуются, новость не такая уж и интересная. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе фотографии
СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе фотографии
СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе фотографии
СМИ: Аглая Тарасова и Антон Филипенко спровоцировали слухи о романе фотографии
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