«Я и так давно хотел»: Глеб Калюжный отправился на службу в армию

Сегодня с утра пораньше семья Глеба Калюжного проводила
26-летнего актёра на службу в армию у сборочного пункта на Угрешской. Проводить актёра приехали друзья, сестра, мама, папа, бабушка и агент. А также некоторое количество журналистов, в комментарии которым бритый налысо актёр признался
, что не волнуется, благодарен судьбе за возможность и вообще сам давно хотел послужить.
«Роль в проекте «Малыш» дала мне окончательный импульс. Я и так хотел пройти службу и собирался идти. Но всё вышло так, как вышло. Я благодарен и судьбе и Богу за то, что так происходит. Армия — это армия»
.
В реальности "окончательным импульсом" послужила не роль в проекте «Малыш», а уголовное дело
, возбужденное против актёра в марте в связи с продолжительным уклонением от срочной службы. В 2024 году актёр не явился в сборочный пункт по повестке.
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