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«Я и так давно хотел»: Глеб Калюжный отправился на службу в армию

27 мая
2025 год

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27 мая 2025
Сегодня с утра пораньше семья Глеба Калюжного проводила 26-летнего актёра на службу в армию у сборочного пункта на Угрешской. Проводить актёра приехали друзья, сестра, мама, папа, бабушка и агент. А также некоторое количество журналистов, в комментарии которым бритый налысо актёр признался, что не волнуется, благодарен судьбе за возможность и вообще сам давно хотел послужить.

«Я и так давно хотел»: Глеб Калюжный отправился на службу в армию

«Роль в проекте «Малыш» дала мне окончательный импульс. Я и так хотел пройти службу и собирался идти. Но всё вышло так, как вышло. Я благодарен и судьбе и Богу за то, что так происходит. Армия — это армия».

«Я и так давно хотел»: Глеб Калюжный отправился на службу в армию

В реальности "окончательным импульсом" послужила не роль в проекте «Малыш», а уголовное дело, возбужденное против актёра в марте в связи с продолжительным уклонением от срочной службы. В 2024 году актёр не явился в сборочный пункт по повестке.
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обсуждение >>
№ 20
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:52
... чем это большой поступок.? после того как вернется не факт что будет сниматься, может там по голове настучат. читать далее>>
№ 19
Тульский парень   30.05.2025 - 19:09
Ну и мягко говоря без головы. Нужна ему армия. Только в одном случае нужна если дальше хочешь идти на контракт и все. читать далее>>
№ 18
Yanina Sokolova   30.05.2025 - 14:38
... Вроде как не увидела его в списке актёров на съёмки 3 сезона(( читать далее>>
№ 17
№12288   30.05.2025 - 00:29
ээх, надеюсь сыграет в 3 сезоне вампиров, ведь так ждали продолжение, и главное, спустя столько лет не хотелось бы, чтобы родного Женька заменили на новое лицо(((( читать далее>>
№ 13
TanaS   29.05.2025 - 19:07
... А я и не смотрю, например те, где уголовник в фильмах про полицию-милицию играет, насквозь фальшивая игра. Да, противно. читать далее>>
Всего сообщений: 16
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«Я и так давно хотел»: Глеб Калюжный отправился на службу в армию фотографии
«Я и так давно хотел»: Глеб Калюжный отправился на службу в армию фотографии
«Я и так давно хотел»: Глеб Калюжный отправился на службу в армию фотографии
«Я и так давно хотел»: Глеб Калюжный отправился на службу в армию фотографии
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