1 год, 10 месяцев и 15 дней: Халит Эргенч получил срок за дачу ложных показаний

55-летний актёр Халит Эргенч, известный женской половине человечества по роли султана Сулеймана в культовом сериале «Великолепный век», приговорён к тюремному заключению на срок 1 год, 10 месяцев и 15 дней.
Актёра признали виновным в даче ложных показаний по делу о протестах в парке Гези, которые проходили в 2013 году в Стамбуле. Напомним, что беспорядки вспыхнули в Стамбуле после того, как власти приняли решение вырубить парк Гези под строительство торгового центра. Активисты разбили на территории палаточный лагерь, отказываясь уйти до получения гарантий, что парк будет сохранён. Но вскоре эко-протест перерос в антиправительственные волнения по всей стране. Полиция применяла водомёты и слезоточивый газ против протестующих, и в результате столкновений погибло несколько человек.
фото: Рыза Коджаоглу, Халит Эргенч и Мемет Али Алабора на протестах в Гези
После чего, естественно, началось политическое преследование активистов, среди которых было очень много артистов, открыто поддерживающих протест против строительства ТЦ. Самой яркой фигурой среди этих артистов стал Мемет Али Алабора, которого обвинили в попытке свержения правительства, но не успели арестовать — актёр покинул Турцию и уехал в Уэльс, где до сих пор живёт в статусе политического беженца. А поскольку до Мемета властям добраться не удалось, прокуратура начала допросы свидетелей на тему контактов с ним.
фото: Халит и Рыза перед судом
Во время одного из таких допросов в качестве свидетелей и были опрошены Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу, которые отрицали знакомство с Меметом Али Алаборой. Но прокуратуре удалось обнаружить более десятка свидетельств контактов между Эргенчем, Коджаоглу и Алаборой, которые "участились" именно в период протестов в парке Гези.
Эргенч до последнего настаивал на своей невиновности, заявив в зале суда, что по долгу службы общался со многими коллегами в период описываемых событий. Судя по всему, большинство обнаруженных прокуратурой «свидетельств» контактов актёра с Алаборой представляли собой совместные фотографии со светских мероприятий и съёмок. Что, конечно же, не может быть твердокаменным свидетельством ни дружбы, ни сообщничества. «Мы можем позировать в дружеской манере со многими людьми, или можем быть неискренни с людьми, с которыми мы снимали много эпизодов в одном проекте», — резонно отметил актёр, у которого есть возможность обжаловать приговор.
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