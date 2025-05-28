«Не будьте с*кой»: Валерия Гай Германика пригрозила Диане Арбениной судом за оскорбление чести и достоинства

«Огромное спасибо Германике за то, что она меня больше никогда никуда не позовёт! Потому что за время съёмок мы с ней ни разу не пообщались. Вы думаете, я шучу? Я ни разу не видела на площадке режиссёра. А режиссёр не поправил меня ни разу. Это делали вторые режиссёры, которые менялись со скоростью света. Потому что они получали по мордасам очень быстро и уходили в небытие... Я только правду говорю, это меня и губит, на самом деле»
Как будто этого было мало, Арбенина пожаловалась на то, что Германика настаивала на откровенной сцене с её участием и просила раздеться до белья, на что певица ответила категорическим отказом. Завершая своё крайне неуместное выступление, от которого у стоявшей рядом Аллы Сигаловой смутилось даже платье, Арбенина заявила, что очень рада тому, что отказалась раздеваться. Мы, в общем-то, тоже вздохнули с некоторым облегчением.
фото: Диана произносит "благодарственную" речь на вручении премии
Отсутствовавшая на премии Германика, увидев этот экспромт, сначала отшутилась обещанием обязательно дать Арбениной много ролей, начиная с роли одноногой проститутки в Париже. Но, оправившись от первого шока, режиссёр призналась, что ей ужасно всё это неприятно, и решила прояснить причины токсичного выпада пригрётой на груди певицы.
«На площадке мы поссорились из-за того, что мои просьбы как режиссёра переросли в требования, а Диана не хотела исполнять сцены, которые, по моему мнению, были нужны персонажу. Я в таких случаях выражаю недоумение: зачем вы пришли ко мне сниматься, если очевидно режиссёр я. И я получаю новые идеи из космоса не по графику. Персонаж для меня раскрывался по мере его роста... я придумала Анну и я хотела её растить. Диана категорически отказалась. Случилась ссора. На площадке у меня под контролем каждое микродвижение и даже полет комара. Диана, я у вас прошу прощения за всё, и не будьте, пожалуйста, с*кой».
Подумав ещё пару часов, Германика сменила тональность с христианской кротости на праведный гнев и задумалась о защите своей чести и достоинства в суде. «Я удивлена и не понимаю: я привела Диану на Кион. Дала роль, про неё там сразу сняли документальный фильм, ей сделали клип с кадрами из сериала. Дали призы. Дублёршу я предлагала лично и не раз, Диана запретила дублёршу. Но у Дианы есть директор, которая решала многое и не давала нам говорить наедине.
А вчера она при всём кинематографическом сообществе несла невообразимую чушь. Не понимая ни как делается кино, ни методов создания драмы. Это всё тянет на оскорбление чести и достоинства. Если не будет публичного опровержения, того что на площадке меня не было, того что я отказала в дублёре и того, что "всё делают вторые режиссёры».
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