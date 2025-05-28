Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова

27 мая в Универсальном спортивном зале «Дружба» в Москве состоялась светская гала-премьера театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина». В основе постановки — любимые пушкинские сказки: «Руслан и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне», «Сказка о царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде», «О золотом петушке». Рассказанные языком трюка, они обретают новую жизнь. Сам Пушкин становится проводником и героем этих фантазийных миров, где оживают Лукоморье, остров Буян и подводные дворцы. Это не пересказ классических сюжетов, а фантасмагория, рожденная в снах поэта под колыбельную Няни: сновидения, где реальность переплетается с вымыслом.
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