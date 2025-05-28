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Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова

28 мая
2025 год

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28 мая 2025
27 мая в Универсальном спортивном зале «Дружба» в Москве состоялась светская гала-премьера театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина». В основе постановки — любимые пушкинские сказки: «Руслан и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне», «Сказка о царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде», «О золотом петушке». Рассказанные языком трюка, они обретают новую жизнь. Сам Пушкин становится проводником и героем этих фантазийных миров, где оживают Лукоморье, остров Буян и подводные дворцы. Это не пересказ классических сюжетов, а фантасмагория, рожденная в снах поэта под колыбельную Няни: сновидения, где реальность переплетается с вымыслом.

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова

Одними из первых постановку увидели звездные гости: Екатерина Волкова, Юлия Хлынина, Ирина Безрукова, Светлана Иванова, Дарья Екамасова, Анар и многие другие.

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Джаник Файзиев и Светлана Иванова с дочерью

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Марк Горобец с дочерью и Александрина Олексюк

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Аврора

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Анар

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Екатерина Волкова

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Ирина Безрукова

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Дарья Екамасова с дочерью

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Юлия Хлынина

Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова
фото: Светлана Хоркина
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обсуждение >>
№ 5
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:30
Ох, жаль меня там не было, не увидела, что же такого снилось Пушкину "под колыбельные няни". читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:14
Представляю какие эмоции получили зрители от увиденного: костюмы, декорации, трюки, музыка. Да думаю и спецэффекты там были точно. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   29.05.2025 - 16:44
Зрелищное творение, постарались режиссеры, костюмеры, гимнасты. В живую такое видеть, шикарно. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   28.05.2025 - 20:36
Красиво по фотографиям. Костюмы великолепные. Лучше, чем сходить на какой-нибудь фильм. В этом году не один фильм не стоил потраченных на его денег. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   28.05.2025 - 18:07
Ух, представление выглядит мощно, жаль что нет ни времени, ни денег посмотреть его вживую)) Завидую белой завистью гостям "Пушкинских сказок". читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова фотографии
Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова фотографии
Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова фотографии
Сны Пушкина: Светлана Хоркина, Юлия Хлынина и Светлана Иванова фотографии
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