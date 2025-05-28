«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке

Линдси Лохан
возвращается на экраны наших мониторов с тремя ролями в проектах Netflix, в статусе жены и матери и в совершенно сногсшибательной форме. Последние пару лет её светские выходы и фотосессии провоцируют споры о косом десятке омолаживающих процедур. Сама актриса отрицает увлечение пластической хирургией, утверждая, что секрет красоты у неё только один — правильное питание.
«Каждое утро я пью сок из моркови, имбиря, лимона, оливкового маска и яблока. Ещё я пью зелёный чай и много воды. Я фанат маринованной свёклы и добавляю её почти во все блюда. Что касается ухода за кожей: я пробую всякие сыворотки, очень верю в силу умываний ледяной водой по утрам, пью лимонный сок, сыплю тонны семян чиа в воду, ну и накладываю патчи каждое утро. Ещё я увлекаюсь лазерной шлифовкой»
, — рассказала Линдси в интервью журналу Elle
.
Самое благотворное влияние на внешний вид Линдси косвенно оказало рождение ребёнка
. «Кожа после родов стала более чувствительной. И это заставило меня полностью пересмотреть своё питание и уход. Я сделала анализ крови, чтобы выяснить, на какие продукты у меня аллергия. И просто исключила их из своего рациона. И вот тогда многое стало меняться»
.
Кстати, о детях — в том же интервью Линдси призналась, что подумывает о втором ребёнке. «Как только у тебя появляется первый ребёнок, ты думаешь: «Ему нужен партнёр для игры, друг». К тому же, как бы эгоистично это не звучало, я думаю, что одного ребёнка для заботы обо мне в старости будет маловато»
, — резюмировала актриса.
Сейчас Линдси с семьёй живёт между Дубаем, Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, проводя большую часть времени в Дубае. Но уже через несколько лет, когда сын пойдёт в школу, ей придётся решать, на каком городе остановить свой выбор. «В Лос-Анджелесе мне тяжело. Даже сходить с ребёнком в парк — это стресс. Всё время думаешь о папарацци и камерах
(в Дубае деятельность папарацци запрещена законом — прим. ред.) В Нью-Йорке не так тревожно, никто нас не беспокоит. Никому нет до нас дела, каждый занят собой. Но всё, что мне нужно, я нахожу в Дубае: приватность, пространство и покой. Я там не волнуюсь, и чувствую себя в полной безопасности»
.
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