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«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке

28 мая
2025 год

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28 мая 2025
Линдси Лохан возвращается на экраны наших мониторов с тремя ролями в проектах Netflix, в статусе жены и матери и в совершенно сногсшибательной форме. Последние пару лет её светские выходы и фотосессии провоцируют споры о косом десятке омолаживающих процедур. Сама актриса отрицает увлечение пластической хирургией, утверждая, что секрет красоты у неё только один — правильное питание.

«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке

«Каждое утро я пью сок из моркови, имбиря, лимона, оливкового маска и яблока. Ещё я пью зелёный чай и много воды. Я фанат маринованной свёклы и добавляю её почти во все блюда. Что касается ухода за кожей: я пробую всякие сыворотки, очень верю в силу умываний ледяной водой по утрам, пью лимонный сок, сыплю тонны семян чиа в воду, ну и накладываю патчи каждое утро. Ещё я увлекаюсь лазерной шлифовкой», — рассказала Линдси в интервью журналу Elle.

«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке

Самое благотворное влияние на внешний вид Линдси косвенно оказало рождение ребёнка. «Кожа после родов стала более чувствительной. И это заставило меня полностью пересмотреть своё питание и уход. Я сделала анализ крови, чтобы выяснить, на какие продукты у меня аллергия. И просто исключила их из своего рациона. И вот тогда многое стало меняться».

«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке

Кстати, о детях — в том же интервью Линдси призналась, что подумывает о втором ребёнке. «Как только у тебя появляется первый ребёнок, ты думаешь: «Ему нужен партнёр для игры, друг». К тому же, как бы эгоистично это не звучало, я думаю, что одного ребёнка для заботы обо мне в старости будет маловато», — резюмировала актриса.

«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке

Сейчас Линдси с семьёй живёт между Дубаем, Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, проводя большую часть времени в Дубае. Но уже через несколько лет, когда сын пойдёт в школу, ей придётся решать, на каком городе остановить свой выбор. «В Лос-Анджелесе мне тяжело. Даже сходить с ребёнком в парк — это стресс. Всё время думаешь о папарацци и камерах (в Дубае деятельность папарацци запрещена законом — прим. ред.) В Нью-Йорке не так тревожно, никто нас не беспокоит. Никому нет до нас дела, каждый занят собой. Но всё, что мне нужно, я нахожу в Дубае: приватность, пространство и покой. Я там не волнуюсь, и чувствую себя в полной безопасности».
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обсуждение >>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:31
Опять кринжовая фраза: Ему нужен партнёр для игры, друг......... Родной брат это друг или партнер для игры.. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   2.06.2025 - 19:35
Господи, а как можно быть "фанатом маринованной свеклы" и добавлять её везде? Что за дичь? читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:47
Рожай-пока можешь! Именно такой должен быть девиз. После нарко-алкогольной истории и так чудо, что родила. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:28
Я хоть и умываюсь холодной водой, стараюсь правильно питаться и званые масочки делаю, но так как Линдси не выгляжу, хотя младше её на 5 лет. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   30.05.2025 - 18:24
У неё есть возможности и это круто. У нас люди льняные семена в руках не держали)) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке фотографии
«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке фотографии
«Сыну нужен друг»: Линдси Лохан задумалась о втором ребёнке фотографии
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