Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу

29 мая
2025 год

Лайфстайл >>
29 мая 2025
Настя Ивлеева и ее возлюбленный Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу. Об этом сообщило новое медиа Ивлеевой «Настежь», в которое она недавно переформатировала свой телеграм-канал. Сама блогер опубликовала фотографии в свадебном платье в запретграме.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу

«Сегодняшняя тихая свадьба главного админа в глазах нашей редакции стала одним из исключительных примеров новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжелые моменты.Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — написала команда нового медиа Ивлеевой.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу
версия для печати

обсуждение >>
№ 40
Тыновна   2.06.2025 - 20:41
... Его забрали, профессионально почистили и выставили на продажу. читать далее>>
№ 39
Orbita   2.06.2025 - 18:01
Уверена, что у неё под этим платьем на известном месте так и болтается тот самый бриллиант. читать далее>>
№ 38
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:45
теперь будут оба голые на очередном сходняке, лазаревско-киркоровском. читать далее>>
№ 37
Тыновна   1.06.2025 - 21:31
Платье красивое, кастильская фата-накидка совсем не в тему. И Насте не идёт. читать далее>>
№ 36
Анастасия Ал. Благинина   1.06.2025 - 10:15
Да уж... К этой бездарщине и страшно исхудавшей Ивлеевой поток внимания явно незаслуженный. Ноль таланта, ноль обаяния и интеллекта. И уж такая "венеста" прям из фильмов ужасов и хорроров, да... читать далее>>
Всего сообщений: 31
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Настю Ивлееву заподозрили в беременности
Настя Ивлеева вышла замуж
«После "отмены" жизнь есть»: Настя Ивлеева о поддержке и предательстве коллег
Поиск по меткам
любовь
персоны
Анастасия Ивлеева

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен