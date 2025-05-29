Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу

Настя Ивлеева
и ее возлюбленный Филипп Бегак
сыграли тайную свадьбу. Об этом сообщило
новое медиа Ивлеевой «Настежь», в которое она недавно переформатировала свой телеграм-канал. Сама блогер опубликовала фотографии в свадебном платье в запретграме.
«Сегодняшняя тихая свадьба главного админа в глазах нашей редакции стала одним из исключительных примеров новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжелые моменты.Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя»
, — написала команда нового медиа Ивлеевой.
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