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Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности

29 мая
2025 год

Лайфстайл >>
29 мая 2025
32-летняя Катерина Ковальчук вновь подогрела слухи о беременности. Ролик с актрисой опубликовал ее муж Гарик Харламов, и в сети сразу обратили внимание на ее округлившийся живот, который, впрочем, может быть просто складкой платья.

Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности

Это не первый раз, когда Ковальчук намекает на беременность. Совсем недавно актриса поделилась фотографиями, которые подписала эмодзи с вылупившимся цыпленком. Многие подумали, что так Катерина сообщила о своем положении, однако позже она удалила подпись.

Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности

Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности
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обсуждение >>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:27
... ну да))) у Гарика есть же хот-доги. или были)) никто не ест, а продукт девать куда-то нужно. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   2.06.2025 - 19:34
Вот когда живот появится, вот тогда и будем говорить о беременности, а не так - может или не может. читать далее>>
№ 6
Влад Переделкин   1.06.2025 - 22:30
Новую роль она ждёт,а не ребёнка. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:27
Да если бы не было подписи под фоткой, то тогда б никто даже не заподозрил по платью, что "возможно" Катя беременна. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   30.05.2025 - 18:18
Харламов хочет мальчика, еще одного мини-бульдога. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Катерина КовальчукГарик Харламов

фотографии >>
Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности фотографии
Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности фотографии
Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности фотографии
Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности фотографии
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