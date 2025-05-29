Катерина Ковальчук спровоцировала слухи о беременности

32-летняя Катерина Ковальчук
вновь подогрела слухи о беременности. Ролик с актрисой опубликовал ее муж Гарик Харламов
, и в сети сразу обратили внимание на ее округлившийся живот, который, впрочем, может быть просто складкой платья.
Это не первый раз, когда Ковальчук намекает на беременность. Совсем недавно актриса поделилась фотографиями, которые подписала эмодзи с вылупившимся цыпленком. Многие подумали, что так Катерина сообщила о своем положении, однако позже она удалила подпись.
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