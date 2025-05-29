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Мириам Маргулис призналась, что может умереть в ближайшие пять лет

29 мая
2025 год

Лайфстайл >>
29 мая 2025
84-летняя Мириам Маргулис, сыгравшая профессора Стебель в фильмах о Гарри Поттере, рассказала в интервью о тяжелом состоянии здоровья. Актриса призналась, что, несмотря на плохое самочувствие, она не хочет оставлять работу.

Мириам Маргулис призналась, что может умереть в ближайшие пять лет

«Когда знаешь, что жить тебе осталось недолго, а я, вероятно, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше, — не хочется оставлять работу», — призналась она. Маргулис также отметила, что актерская работа приносит ей радость: «Я мечтаю играть роли, которые не приковывали бы меня к инвалидному креслу, но у меня просто не хватает сил». Ранее Маргулис рассказывала, что борется со стенозом позвоночника и больше не может ходить, а также перенесла операцию на сердце.

Мириам Маргулис призналась, что может умереть в ближайшие пять лет
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обсуждение >>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:26
Очень жаль бабушку. Для меня не очень известная актриса, видел пару раз, но так, по мелочи. Здоровья. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:25
... Просто больше зрителей помнит и знает именно Гарри Поттера, а не Маленькую Принцессу, вот и получается что выставляют актрису по той картине, которая больше популярна. читать далее>>
№ 5
Тульский парень   30.05.2025 - 17:46
Все там будут рано или поздно. В Случае Маргулис поздно. Столько нужно постараться прожить. читать далее>>
№ 4
странник   30.05.2025 - 15:09
Честно говоря, я ее даже не помню по «Гарри Поттеру» – все-таки Prof.Sprout там довольно эпизодическая роль. Для меня она навсегда останется мисс Амелией из британской экранизации «Маленькой принцессы»... читать далее>>
№ 3
Стэфани   30.05.2025 - 07:19
84 года женщине!Понятно,что через 5-6 лет она с большей вероятностью умрет.Чего тут признаваться.Не 18, что бы это было неожиданностью. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Гарри Поттер и философский камень

фотографии >>
Мириам Маргулис призналась, что может умереть в ближайшие пять лет фотографии
Мириам Маргулис призналась, что может умереть в ближайшие пять лет фотографии
Мириам Маргулис призналась, что может умереть в ближайшие пять лет фотографии
Мириам Маргулис призналась, что может умереть в ближайшие пять лет фотографии
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