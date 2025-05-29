Мириам Маргулис призналась, что может умереть в ближайшие пять лет

84-летняя Мириам Маргулис
, сыгравшая профессора Стебель в фильмах о Гарри Поттере
, рассказала
в интервью о тяжелом состоянии здоровья. Актриса призналась, что, несмотря на плохое самочувствие, она не хочет оставлять работу.
«Когда знаешь, что жить тебе осталось недолго, а я, вероятно, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше, — не хочется оставлять работу»
, — призналась она. Маргулис также отметила, что актерская работа приносит ей радость: «Я мечтаю играть роли, которые не приковывали бы меня к инвалидному креслу, но у меня просто не хватает сил»
. Ранее Маргулис рассказывала, что борется со стенозом позвоночника и больше не может ходить, а также перенесла операцию на сердце.
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