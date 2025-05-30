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Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров

30 мая
2025 год

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30 мая 2025
Пока гости Каннского кинофестиваля не успевали переодеваться между пресс-джанкетами, премьерами, премиями и вечеринками, светская Москва тоже не отставала: посещала премьеры, сажала деревья, слушала симфонию, пробовала новую косметику — в общем, гуляла как в последний раз.

18 мая в московском парке "Динамо" на традиционной высадке деревьев, организованной фестивалем искусств “Черешневый лес” взялись за лопаты Павел Деревянко, Андрей Малахов, Валерий Сюткин, Надежда и Анна Михалковы, Наташа Королева и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Валерий Сюткин с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Надежда и Анна Михалковы с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Наташа Королёва

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Андрей Малахов

19 мая на премьере симфонии Ильи Демуцкого Nicole в исполнении оркестра под управлением Теодора Курентзиса побывали Надежда Михалкова, Олег Меньшиков, Елизавета Базыкина и Диана Арбенина.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Олег Меньшиков с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Елизавета Базыкина

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Диана Арбенина

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Надежда Михалкова с племянником Андреем Баковым

21 мая на вручении музыкальной премии RU.TV отметились Ольга Серябкина, Юлия Савичева, Юля Паршута, Дима Билан, Алсу и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Алсу

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Дима Билан

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Юля Савичева

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Юля Паршута

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Ольга Серябкина

26 мая в столичном кинотеатре "Октябрь" на премьере третьего выпуска киноальманаха «Живые Мемории. Отцы и дети» — проекта, основанного на мемуарах известных русских деятелей. На премьере побывали Юлия Снигирь, Максим Матвеев и Пётр Налич.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Пётр Налич

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Максим Матвеев

27 мая в Москве состоялся светский вечер корейского косметического премиум-бренда DEAR DAHLIA, на котором побывали Соня Присс, Ангелина Стречина и Светлана Степанковская.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Ангелина Стречина

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Соня Присс

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Светлана Степанковская

В этот же день состоялось торжественное открытие пьяццы отеля Stella di Mosca, на котором побывали Александр Петров, Елена Летучая и Анна Александрова.

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Анна Александрова

Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров
фото: Александр Петров с женой
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обсуждение >>
№ 9
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:02
Серябкина красотка, всегда мне нравилась))А Михалкова старшая хорошо что на "посадку" пришла не накрашенная, макияж её старит. читать далее>>
№ 8
Мария_2191   2.06.2025 - 19:20
Алсу вообще как будто не стареет - как 20 лет тому назад. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:35
Куда дели столько персиков, отвезли голодающим регионам страны или на мусор. читать далее>>
№ 6
Иван Беляев (Москва)   2.06.2025 - 01:16
Лучше бы кто-нибудь объяснил самому Саше, что с его коротенькими ножками заправлять широкие джинсы в высокие и типа незашнурованные ботинки - просто нельз ... читать далее>>
№ 4
Эмили Стивенс   1.06.2025 - 21:14
По ходу все, кроме, может, Налича и ещё пары персонажей, пришли наряды выгулять, а не деревце посадить. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Живые мемории. Отцы и дети

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Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров фотографии
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