Блеск и нищета красных дорожек: Надежда Михалкова, Юлия Снигирь и Александр Петров

Пока гости Каннского кинофестиваля не успевали переодеваться между пресс-джанкетами, премьерами, премиями и вечеринками, светская Москва тоже не отставала: посещала премьеры, сажала деревья, слушала симфонию, пробовала новую косметику — в общем, гуляла как в последний раз.
18 мая в московском парке "Динамо" на традиционной высадке деревьев, организованной фестивалем искусств “Черешневый лес” взялись за лопаты
Павел Деревянко
,
Андрей Малахов
,
Валерий Сюткин
,
Надежда
и
Анна Михалковы
,
Наташа Королева
и многие другие.
фото: Валерий Сюткин с дочерью
фото: Надежда и Анна Михалковы с детьми
фото: Наташа Королёва
фото: Андрей Малахов
19 мая на премьере симфонии
Ильи Демуцкого
Nicole в исполнении оркестра под управлением
Теодора Курентзиса
побывали
Надежда Михалкова
,
Олег Меньшиков
,
Елизавета Базыкина
и
Диана Арбенина
.
фото: Олег Меньшиков с женой
фото: Елизавета Базыкина
фото: Диана Арбенина
фото: Надежда Михалкова с племянником Андреем Баковым
21 мая на вручении музыкальной премии RU.TV отметились
Ольга Серябкина
,
Юлия Савичева
,
Юля Паршута
,
Дима Билан
,
Алсу
и другие.
фото: Алсу
фото: Дима Билан
фото: Юля Савичева
фото: Юля Паршута
фото: Ольга Серябкина
26 мая в столичном кинотеатре "Октябрь" на премьере третьего выпуска киноальманаха
«Живые Мемории. Отцы и дети»
— проекта, основанного на мемуарах известных русских деятелей. На премьере побывали
Юлия Снигирь
,
Максим Матвеев
и
Пётр Налич
.
фото: Пётр Налич
фото: Юлия Снигирь
фото: Максим Матвеев
27 мая в Москве состоялся светский вечер корейского косметического премиум-бренда DEAR DAHLIA, на котором побывали
Соня Присс
,
Ангелина Стречина
и
Светлана Степанковская
.
фото: Ангелина Стречина
фото: Соня Присс
фото: Светлана Степанковская
В этот же день состоялось торжественное открытие пьяццы отеля Stella di Mosca, на котором побывали
Александр Петров
,
Елена Летучая
и
Анна Александрова
.
фото: Елена Летучая
фото: Анна Александрова фото: Александр Петров с женой
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