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«Никогда нельзя жаловаться, тебя никто не поймёт»: Правила жизни Олега Меньшикова

30 мая
2025 год

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30 мая 2025
Героем нового выпуска подкаста Dreamcast стал актёр, режиссёр и художественный руководитель Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков. В интервью Льву Зулькарнаеву и Трифону Бебутову Олег Евгеньевич предстал человеком чрезвычайно удачливым, довольным и не склонным к ностальгии и самокопанию — короче говоря, психически устойчивым. Что несколько расходится с общепринятым взглядом на артистов.

«Никогда нельзя жаловаться, тебя никто не поймёт»: Правила жизни Олега Меньшикова

Ему, как выяснилось, совершенно не знакома тоска по прошлому. «Я не очень верю прошлому. Меня это мало интересует. Меня в какой-то степени интересует настоящее. Но в основном интересует меня только будущее, только завтрашний день. Из прошлого я ни по чему не скучаю. Я с огромной радостью вспоминаю замечательные годы и людей, но скучать по этому я не буду. Меня волнует ожидание нового во всех сферах. Я сторонник того, чтобы поменьше думать и побольше делать. Придёт потом осознание, ты поймёшь свои ошибки, удачи и неудачи, но нужно делать, делать и делать».

«Никогда нельзя жаловаться, тебя никто не поймёт»: Правила жизни Олега Меньшикова

Меньшикову также не свойственен критический и снисходительный взгляд на молодое поколение или переживания по поводу социальный и культурных изменений. Он просто принимает эти перемены как данность и не сокрушается ни по какому поводу. «Я привык к данности относиться как к данности. Ничего в тех же соцсетях не изменится от моего, предположим, негативного отношения к ним. Если бы мне не нравился цвет травы, она бы не перестала от этого быть зелёной».

«Никогда нельзя жаловаться, тебя никто не поймёт»: Правила жизни Олега Меньшикова

При этом актёр отверг предположение Льва о том, что он находится в состоянии дзен-благости. Просто, будучи человеков старой закалки, Олег Евгеньевич не готов по новой моде выносить сор из избы. «Что, у меня не бывает чёрных дней? Да всё бывает, как у всех. Другое дело, какие выводы ты из этого делаешь, как строишь дальше свою жизнь. Я считаю, что никогда нельзя жаловаться и никогда нельзя объяснять (ну, это не я сказал). Потому что тебя никто не поймёт. Если я рассказываю артистам, что такое быть режиссёром, они меня не понимают. Можно рассказать это только тому, кто через это прошёл. Тогда появится собеседник. Если у тебя что-то страшное случилось в жизни, ты можешь, конечно, об этом рассказать. Но люди не будут слушать, у них своих проблем до фига. Ты можешь найти общий язык только с тем, кто пережил то же самое. Кому нужна твоя боль? Никому. Есть только определённое количество людей, с кем ты можешь поговорить на любую тему. Их мало и тем они и ценны».
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обсуждение >>
№ 9
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:09
Прям вот как-то даже зауважала Меньшикова, сказал "в точку". Если ты не касался никогда тех или иных тем, проблем, то тебе никогда и не понять их, как бы ты не сочувствовал и не делал вид, что... читать далее>>
№ 8
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:41
Нормальные слова от здорового человека. А то надоела шизотерика от всяких полуактеров полурекламщиков. читать далее>>
№ 7
Jack-vorobei   2.06.2025 - 08:56
Как же я согласен с Олегом! Именно так и есть! Кто не прошёл подобный путь в аналогичной обуви - тот никогда тебя не поймёт! читать далее>>
№ 6
Иван Беляев (Москва)   2.06.2025 - 00:00
100 понимания 0 осуждения 10000 адкватности читать далее>>
№ 3
lurana   1.06.2025 - 09:28
Теперь пророки рождаются только в медийном мире :)) ( и то, только после того, как их "поддержал" кто то очень солидный:)) читать далее>>
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«Никогда нельзя жаловаться, тебя никто не поймёт»: Правила жизни Олега Меньшикова фотографии
«Никогда нельзя жаловаться, тебя никто не поймёт»: Правила жизни Олега Меньшикова фотографии
«Никогда нельзя жаловаться, тебя никто не поймёт»: Правила жизни Олега Меньшикова фотографии
«Никогда нельзя жаловаться, тебя никто не поймёт»: Правила жизни Олега Меньшикова фотографии
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