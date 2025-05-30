Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов

30 мая
2025 год

Лайфстайл >>
30 мая 2025
Потратив несколько лет на свой режиссёрский дебют, Пётр Фёдоров вернулся к актёрской работе, сыграв одну из главных ролей в фильме «Туда» — психотерапевтическом роуд-муви о девушке (Ирина Старшенбаум), которая вызвала такси из Москвы в родную Уфу, чтобы разобраться со своим прошлым. В интервью для программы «Кино в деталях» актёр признался, что ему хоть и приходилось разбираться с прошлым, но делать какие-то экстраординарные поступки не пришлось. А к специалистам он обращаться боится.

«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов

«Я никогда не был у психологов, я их боюсь. Поскольку внутри нас есть эта кучка мусора, которая должна оставаться неразобранной. По крайней мере, внутри актёров. Это наш материал. Я просто боюсь, что я приду к психологу, и у меня кто-нибудь наведёт там такой порядок, что мне нечего будет людям рассказать».

«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов

Впрочем, у актёра и без психологов получается разобраться с самим собой. Например, с годами Фёдоров научился отказываться от работы, даже если очень хочется заработать денег. «Я раньше думал, что основное слово «да», а оказалось, что основное слово «нет». И чем ты статуснее, тем оно чаще звучит. А если его не произносить, ты подсядешь на финансовую иглу и перестанешь быть интересен».
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:07
Ну не был и не был, может и стоит сходить, чтобы понять, что ничего в этом страшного нет. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:23
Не понимаю человека. Пускай живет со своими тараканами, сам их ловит) Любитель насекомых. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   2.06.2025 - 19:24
... Он там заикался за какой-то "статус", типа что только с ним можно говорить "нет". Что-то этой статусности я не увидел у актёра. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:23
А может всё-таки пора бы сходить к специалисту, а то что-то Фёдоров пошёл по какой-то наклонной. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   30.05.2025 - 17:16
Что значит громадная разница. Здоровый Меньшиков и потерянный Федоров, та еще как т..... как пробка. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Такси дальнего следования: Ирина Старшенбаум, Пётр Фёдоров и Ингрид Олеринская
Иван Петухов: «Все мои идеи рождаются из того, что находится перед глазами»
Поиск по меткам
мнениепсихология
персоны
Ирина СтаршенбаумПётр Фёдоров (младший)
фильмы
Ласт квестТуда

фотографии >>
«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов фотографии
«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов фотографии
«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов фотографии
«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram