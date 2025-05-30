«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов

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Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением

3 июня

«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи

Артист объяснил, почему у него нет детей, собак и жён