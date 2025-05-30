«Я их боюсь»: Пётр Фёдоров объяснил, почему никогда не был у психологов

Потратив несколько лет на свой режиссёрский дебют
, Пётр Фёдоров
вернулся к актёрской работе, сыграв одну из главных ролей в фильме «Туда»
— психотерапевтическом роуд-муви о девушке (Ирина Старшенбаум
), которая вызвала такси из Москвы в родную Уфу, чтобы разобраться со своим прошлым. В интервью для программы «Кино в деталях»
актёр признался, что ему хоть и приходилось разбираться с прошлым, но делать какие-то экстраординарные поступки не пришлось. А к специалистам он обращаться боится.
«Я никогда не был у психологов, я их боюсь. Поскольку внутри нас есть эта кучка мусора, которая должна оставаться неразобранной. По крайней мере, внутри актёров. Это наш материал. Я просто боюсь, что я приду к психологу, и у меня кто-нибудь наведёт там такой порядок, что мне нечего будет людям рассказать».
Впрочем, у актёра и без психологов получается разобраться с самим собой. Например, с годами Фёдоров научился отказываться от работы, даже если очень хочется заработать денег. «Я раньше думал, что основное слово «да», а оказалось, что основное слово «нет». И чем ты статуснее, тем оно чаще звучит. А если его не произносить, ты подсядешь на финансовую иглу и перестанешь быть интересен».
обсуждение >>