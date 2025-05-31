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Стася Милославская выходит замуж за футболиста ЦСКА

31 мая
2025 год

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31 мая 2025
30-летняя актриса Стася Милославская выходит замуж за 22-летнего футболиста ЦСКА Егора Ушакова. Об этом сообщает издание Super.

Стася Милославская выходит замуж за футболиста ЦСКА

Спортсмен сделал предложение Стасе в Турции во время концерта Валерия Меладзе. Он исполнил песню вместе с музыкантом, а потом сказал: «Стась, я люблю тебя» и встал на одно колено. Актриса ответила: «Да». Когда начался роман пары — неизвестно. Ранее Стася встречалась с главредом журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым. Официально пара не объявляла о расставании.
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обсуждение >>
№ 10
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:18
Зачем ей 22-летнее дитё( Что-то непонятное творится. Её дело, конечно)) читать далее>>
№ 9
Киноманьяк   3.06.2025 - 10:26
... Тогда они клоны из разных партий и разного года выпуска. Мы только оригинал этих клонов не знаем. Нам еще не показывали. Еще Ангелина Стречина скорее всего из той же линейки фабрики клонов. читать далее>>
№ 8
кинолюб11 (Казань)   2.06.2025 - 21:28
... Точно, близнецы. Только одна другую на 3 года старше. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   2.06.2025 - 19:16
... Не знала, что они близнецы, хотя факт схожести явно на лицо есть) читать далее>>
№ 6
Киноманьяк   2.06.2025 - 16:39
... Они же сёстры-близнецы или нет? Фамилии только разные взяли, что их меньше путали. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Валерий МеладзеСтася Милославская

фотографии >>
Стася Милославская выходит замуж за футболиста ЦСКА фотографии
Стася Милославская выходит замуж за футболиста ЦСКА фотографии
Стася Милославская выходит замуж за футболиста ЦСКА фотографии
Стася Милославская выходит замуж за футболиста ЦСКА фотографии
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