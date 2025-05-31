Стася Милославская выходит замуж за футболиста ЦСКА

30-летняя актриса Стася Милославская
выходит замуж за 22-летнего футболиста ЦСКА Егора Ушакова. Об этом сообщает
издание Super.
Спортсмен сделал предложение Стасе в Турции во время концерта Валерия Меладзе
. Он исполнил песню вместе с музыкантом, а потом сказал: «Стась, я люблю тебя» и встал на одно колено. Актриса ответила: «Да». Когда начался роман пары — неизвестно. Ранее Стася встречалась
с главредом журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым. Официально пара не объявляла о расставании.
обсуждение >>