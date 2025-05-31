Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика

29 мая во дворе московского бара «Стрелка» состоялось торжественное открытие летнего кинотеатра Summer Cinema by KION. Все лето для зрителей будут показывать культовые фильмы мирового и российского кинематографа, оригинальные фильмы и сериалы из линейки KION Originals, а также проводить специальные показы и премьеры новинок кинопроката, отобранных программным директором Summer Cinema Стасом Тыркиным. Гостями открытия летнего кинотеатра стали Александра Бортич
, Макар Хлебников
, Валерия Гай Германика
, Анастасия Красовская
, Евгений Сангаджиев
, Клим Козинский
, Федор Гамалея
, Илья Бурец
и другие.
фото: Александра Бортич
фото: Валерия Гай Германика
фото: Макар Хлебников
фото: Клим Козинский
фото: Наталья Кудряшова и Анастасия Красовская
фото: Саша Сулим
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова
фото: Мария и Антон Риваль
фото: Илья Бурец фото: Федор Гамалея
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