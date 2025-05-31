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Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика

31 мая
2025 год

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31 мая 2025
29 мая во дворе московского бара «Стрелка» состоялось торжественное открытие летнего кинотеатра Summer Cinema by KION. Все лето для зрителей будут показывать культовые фильмы мирового и российского кинематографа, оригинальные фильмы и сериалы из линейки KION Originals, а также проводить специальные показы и премьеры новинок кинопроката, отобранных программным директором Summer Cinema Стасом Тыркиным. Гостями открытия летнего кинотеатра стали Александра Бортич, Макар Хлебников, Валерия Гай Германика, Анастасия Красовская, Евгений Сангаджиев, Клим Козинский, Федор Гамалея, Илья Бурец и другие.

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Александра Бортич

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Валерия Гай Германика

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Макар Хлебников

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Клим Козинский

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Наталья Кудряшова и Анастасия Красовская

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Саша Сулим

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Мария и Антон Риваль

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Илья Бурец

Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика
фото: Федор Гамалея
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обсуждение >>
№ 3
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:31
... ну есть такие актерчики на пол фильма. встречаются по крупным праздникам. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:22
Половину гостей вообще не знаю, вижу впервые. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 19:01
Я Германику вообще не узнала если честно, симпатичненько выглядит. Уже отошла от скандала с Арбениной... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фотографии >>
Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика фотографии
Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика фотографии
Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика фотографии
Под открытым небом: Александра Бортич, Макар Хлебников и Валерия Гай Германика фотографии
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