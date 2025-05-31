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Сидни Суини продает мыло, в составе которого содержится вода из ее ванны

31 мая
2025 год

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31 мая 2025
Сидни Суини выпустила лимитированную коллекцию мыла, в составе которого содержится использованная вода из ее ванны. В рамках ограниченного тиража выпущено 5 тысяч кусков мыла. Все покупатели получат сертификат, подтверждающий использование воды из ванной актрисы. Об этом сообщило издание GQ.

Сидни Суини продает мыло, в составе которого содержится вода из ее ванны
фото: Сидни Суини

Коллаборация создана совместно с брендом мужской косметики Dr. Squatch. Осенью прошлого года Сидни снималась у них в рекламе: она лежала в ванной и обращалась к зрителям, называя их «грязными мальчишками». В ответ аудитория отреагировала неожиданной просьбой попробовать воду из ванной, в которой лежала актриса. Сама Сидни признается, что не знала о таком фетише, пока ей не начали писать об этом в комментариях. Тогда она решила порадовать поклонников и выпустила мыло, в состав которого входит вода из ее ванной, а также экстракт сосны, пихта, землистый мох и песок. Сравнения со сценой из фильма «Солтберн», в которой Оливер Квик (Барри Кеоган) выпивает воду из чужой ванны, вполне уместны.

Сидни Суини продает мыло, в составе которого содержится вода из ее ванны
фото: Барри Кеоган в фильме «Солтберн»
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обсуждение >>
№ 4
ДаринаКароль   3.06.2025 - 21:00
Самое смешное, что ещё и сертефикат прилагается)) читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:23
Нормально, видел штучки похуже. Это даже не назовешь оригинальным способом заработать. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:20
Видела разное, но о таком маразме ещё не слышала. Ну кому нравится, тот пусть и покупает. читать далее>>
№ 1
valerik61   31.05.2025 - 17:40
Каждый сходит с ума по своему!)) читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Солтбёрн

фотографии >>
Сидни Суини продает мыло, в составе которого содержится вода из ее ванны фотографии
Сидни Суини продает мыло, в составе которого содержится вода из ее ванны фотографии
Сидни Суини продает мыло, в составе которого содержится вода из ее ванны фотографии
Сидни Суини продает мыло, в составе которого содержится вода из ее ванны фотографии
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