Сидни Суини продает мыло, в составе которого содержится вода из ее ванны

Сидни Суини выпустила лимитированную коллекцию мыла, в составе которого содержится использованная вода из ее ванны. В рамках ограниченного тиража выпущено 5 тысяч кусков мыла. Все покупатели получат сертификат, подтверждающий использование воды из ванной актрисы. Об этом сообщило издание GQ.
фото: Сидни Суини
Коллаборация создана совместно с брендом мужской косметики Dr. Squatch. Осенью прошлого года Сидни снималась у них в рекламе: она лежала в ванной и обращалась к зрителям, называя их «грязными мальчишками». В ответ аудитория отреагировала неожиданной просьбой попробовать воду из ванной, в которой лежала актриса. Сама Сидни признается, что не знала о таком фетише, пока ей не начали писать об этом в комментариях. Тогда она решила порадовать поклонников и выпустила мыло, в состав которого входит вода из ее ванной, а также экстракт сосны, пихта, землистый мох и песок. Сравнения со сценой из фильма «Солтберн», в которой Оливер Квик (Барри Кеоган) выпивает воду из чужой ванны, вполне уместны.
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