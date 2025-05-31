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«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая

31 мая
2025 год

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31 мая 2025
29 мая в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского состоялась торжественная церемония открытия Второго фестиваля молодого кино «Новое движение». Сквозной темой вечера стали 130-летие кинематографа и день рождения Дзиги Вертова, а его ведущим выступил Михаил Тройник. Среди гостей вечера были Анна Михалкова, Михаил Пореченков, Даниил Воробьев, Юлия Хлынина, Владислав Ценев, Анна Банщикова, Анна Невская, Евгения Громова и многие-многие другие.

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Генеральные продюсеры фестиваля Артём Михалков и Максим Королёв

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Жюри фестиваля: Алексей Мизгирёв, Сабина Еремеева, Даниил Воробьёв и Александра Ревенко

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Михаил Тройник, ведущий церемонии

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Анна Михалкова

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Анна Невская

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Стася Толстая

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Елена Николаева

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Юлия Хлынина

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Михаил Пореченков с супругой

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Алексей Лукин

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Анна Банщикова

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Владислав Ценев

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Данил Стеклов

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Полина Денисова

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Сергей Волков

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Евгения Громова и Тимофей Лобов

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Мария Лапшина

«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая
фото: Елена Панова с дочерью Марианной
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обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   3.06.2025 - 20:57
Единственная, кто понравилась, это Невская - стильно, эллегантно и со вкусом) читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:16
... про усики подумал тоже)) Юльке скучно стало, решила порадовать себя и окружающих. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:18
... Я вообще не поняла, зачем она напялила на себя чёрный длинный кожаный плащ. читать далее>>
№ 3
TanaS   1.06.2025 - 09:24
У Михалковой неудачный макияж, сразу лет 10 прибавила. И Хлыниной помаду другую нужно было, а то подчеркнула перекошенный рот. Не знаю, кто такой Ценев, но брюки на нем, скорее юбка-брюки, смотрятся очень... читать далее>>
№ 2
valerik61   31.05.2025 - 21:24
Хлынина вообще на себя не похожа. Видать Хэллоуин решила отпраздновать!)) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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блеск и нищета красных дорожекстильФестиваль "Новое движение"
персоны
Анна БанщиковаДзига ВертовСергей Волков (II)Даниил ВоробьёвЕвгения ГромоваПолина ДенисоваИван ДергачевСабина ЕремееваАндрей ЗолотаревДмитрий КлепацкийМаксим КоролёвМария ЛапшинаЕвгения ЛеоноваТимофей ЛобовАлексей ЛукинАлексей МизгиревАртём МихалковАнна МихалковаСергей МокрицкийАнна НевскаяЕлена Николаева (II)Юрий НиколаенкоАнастасия ПановаЕлена ПановаМихаил ПореченковАлександра РевенкоДанил СтекловМихаил ТройникЕкатерина ФилипповаАлексей ФляжниковЮлия ХлынинаВладислав Ценёв

фотографии >>
«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая фотографии
«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая фотографии
«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая фотографии
«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая фотографии
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