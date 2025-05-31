«Новое движение»: Юлия Хлынина, Даниил Воробьев и Стася Толстая

29 мая в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского состоялась торжественная церемония открытия Второго фестиваля молодого кино «Новое движение». Сквозной темой вечера стали 130-летие кинематографа и день рождения Дзиги Вертова
, а его ведущим выступил Михаил Тройник
. Среди гостей вечера были Анна Михалкова
, Михаил Пореченков
, Даниил Воробьев
, Юлия Хлынина
, Владислав Ценев
, Анна Банщикова
, Анна Невская
, Евгения Громова
и многие-многие другие.
фото: Генеральные продюсеры фестиваля Артём Михалков и Максим Королёв
фото: Жюри фестиваля: Алексей Мизгирёв, Сабина Еремеева, Даниил Воробьёв и Александра Ревенко
фото: Михаил Тройник, ведущий церемонии
фото: Анна Михалкова
фото: Анна Невская
фото: Стася Толстая
фото: Елена Николаева
фото: Юлия Хлынина
фото: Михаил Пореченков с супругой
фото: Алексей Лукин
фото: Анна Банщикова
фото: Владислав Ценев
фото: Данил Стеклов
фото: Полина Денисова
фото: Сергей Волков
фото: Евгения Громова и Тимофей Лобов
фото: Мария Лапшина фото: Елена Панова с дочерью Марианной
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