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СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем

1 июня
2025 год

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1 июня 2025
Анастасия Уколова предпочитает держать личную жизнь в тайне, поэтому об отношениях со вторым мужем рассказывала редко. О разводе с ним актриса также решила не сообщать. Однако журналисты издания «СтарХит» выяснили, что 22 мая, в день рождения Анастасии, суд вынес решение о расторжении брака.

СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем

Как сообщает издание, бывший супруг актрисы, адвокат Юрий Горовой, подал на развод еще в середине декабря прошлого года. С Анастасией они знакомы со школы: Юрий — одноклассник и первая любовь актрисы. От него она родила сына Егора в октябре 2022 года. Также Уколова была замужем за кинооператором Антоном Зенковичем. Супруги развелись через два года совместной жизни.

СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем
фото: Юрий Горовой с сыном Егором
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обсуждение >>
№ 11
lurana   4.06.2025 - 14:46
хто ето?.. читать далее>>
№ 10
No Namesss   4.06.2025 - 12:51
Ну кому это интересно? Продавщица из Пятерочки развелась в пятый раз. И? читать далее>>
№ 9
ДаринаКароль   3.06.2025 - 20:54
Хороший подарочек на день рождения, ничего не скажешь) читать далее>>
№ 8
Mr.White (Хабаровск)   3.06.2025 - 17:48
А кто это?а вообще-то свадьба-первый шаг к разводу(с),так шта,вперёд,вперёд,Ботхисатва,вперёд! читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:13
Еще только 31 годик впереди будет много браков и разводов. Один из механизмов сделать запоминающуюся жизнь. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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развод/расставание
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Антон ЗенковичАнастасия Уколова

фотографии >>
СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем фотографии
СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем фотографии
СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем фотографии
СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем фотографии
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