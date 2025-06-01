СМИ: Анастасия Уколова развелась со вторым мужем

Анастасия Уколова предпочитает держать личную жизнь в тайне, поэтому об отношениях со вторым мужем рассказывала редко. О разводе с ним актриса также решила не сообщать. Однако журналисты издания «СтарХит» выяснили, что 22 мая, в день рождения Анастасии, суд вынес решение о расторжении брака.
Как сообщает издание, бывший супруг актрисы, адвокат Юрий Горовой, подал на развод еще в середине декабря прошлого года. С Анастасией они знакомы со школы: Юрий — одноклассник и первая любовь актрисы. От него она родила сына Егора в октябре 2022 года. Также Уколова была замужем за кинооператором Антоном Зенковичем. Супруги развелись через два года совместной жизни.
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