Света Светикова стала мамой в третий раз

41-летняя актриса мюзиклов и певица Света Светикова рассказала
в личном блоге, что в третий раз стала мамой. Она опубликовала фотографию с новорожденной дочерью и сообщила, что роды были непростые.
«Мы вместе, моя Лу. Родила позавчера, 28.05.2025, в 17:58. Роды были непростые. Расскажу позже. Домой приехали вчера днем. По сути три дня без сна. Вот сегодня более менее поспала, поэтому вышла на связь. Мы в порядке, привыкаем и налаживаем быт. Обо всем обязательно расскажу. Думаю, мой опыт может пригодиться. Каждый раз как в первый раз»
, — написала Светикова 30 мая. Актриса вместе с возлюбленным Алексеем Полищуком уже воспитывает двух сыновей: 11-летнего Милана и 7-летнего Кристиана.
обсуждение >>