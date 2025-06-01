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Света Светикова стала мамой в третий раз

1 июня
2025 год

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1 июня 2025
41-летняя актриса мюзиклов и певица Света Светикова рассказала в личном блоге, что в третий раз стала мамой. Она опубликовала фотографию с новорожденной дочерью и сообщила, что роды были непростые.

Света Светикова стала мамой в третий раз

«Мы вместе, моя Лу. Родила позавчера, 28.05.2025, в 17:58. Роды были непростые. Расскажу позже. Домой приехали вчера днем. По сути три дня без сна. Вот сегодня более менее поспала, поэтому вышла на связь. Мы в порядке, привыкаем и налаживаем быт. Обо всем обязательно расскажу. Думаю, мой опыт может пригодиться. Каждый раз как в первый раз», — написала Светикова 30 мая. Актриса вместе с возлюбленным Алексеем Полищуком уже воспитывает двух сыновей: 11-летнего Милана и 7-летнего Кристиана.
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№ 5
TanaS   3.06.2025 - 18:50
Моя Лу? Лукерья, Луиза? читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:12
Единственная новость о Светиковой это роды. Нормально, когда писать не о чем. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 16:13
Замечательно. На этом финишировали или впереди еще пару штук. читать далее>>
№ 2
valerik61   1.06.2025 - 20:16
Поздравляю! Всем детишкам здоровья!)) читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 19:10
Вот и дочурки дождались, здоровья малышке и маме) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Света Светикова стала мамой в третий раз фотографии
Света Светикова стала мамой в третий раз фотографии
Света Светикова стала мамой в третий раз фотографии
Света Светикова стала мамой в третий раз фотографии
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