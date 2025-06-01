«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой

На днях Настя Ивлеева объявила
о свадьбе с Филиппом Бегаком, поделившись двумя короткими видео и серией фотографий в белом платье. Подробности торжества стали известны позднее: как сообщает
издание Super со ссылкой на сотрудника, работавшего на мероприятии, молодожены разместились в Ялте на исторической вилле графини Ольги Шестаковой, построенной в 1899 году. Аренда резиденции с террасой, бассейном и видом на море и лес, по оценкам издания, обошлась им в 1,6 миллиона рублей за шесть дней. Остальные гости проживали в соседних виллах и номерах, что стоило ещё примерно 2,5 миллиона рублей. Как уточнил инсайдер, пара приложила немало сил, чтобы торжество оставалось в секрете: персоналу было запрещено использовать мобильные телефоны, поэтому устройства изымались на время церемонии. Работа сотрудников также контролировалась с помощью системы видеонаблюдения, а в случае нарушений предусматривались штрафы и увольнение.
Однако мама Филиппа, Дарья Семенова, осталась без приглашения. В беседе с журналистами она прокомментировала
свадьбу сына с Ивлеевой: «Свадьба уже была, может, будет повторная, не знаю. Пока что я не была приглашена. Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми»
, — сказала она, выразив надежду на то, что брак ее сына с Ивлеевой окажется «более продолжительным», чем предыдущий.
«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности»
, — рассказала
Дарья Семенова в интервью уже с другим изданием. Также она отметила, что с Ивлеевой она все же знакома и та ей нравится.
Брак с Настей для Бегака стал третим. Он женился на артистке всего через два месяца после развода со второй женой — моделью Анастасией Абрютиной. Первой супругой Филиппа была фотохудожница Виталина Строкач.
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