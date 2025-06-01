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«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой

1 июня
2025 год

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1 июня 2025
На днях Настя Ивлеева объявила о свадьбе с Филиппом Бегаком, поделившись двумя короткими видео и серией фотографий в белом платье. Подробности торжества стали известны позднее: как сообщает издание Super со ссылкой на сотрудника, работавшего на мероприятии, молодожены разместились в Ялте на исторической вилле графини Ольги Шестаковой, построенной в 1899 году. Аренда резиденции с террасой, бассейном и видом на море и лес, по оценкам издания, обошлась им в 1,6 миллиона рублей за шесть дней. Остальные гости проживали в соседних виллах и номерах, что стоило ещё примерно 2,5 миллиона рублей. Как уточнил инсайдер, пара приложила немало сил, чтобы торжество оставалось в секрете: персоналу было запрещено использовать мобильные телефоны, поэтому устройства изымались на время церемонии. Работа сотрудников также контролировалась с помощью системы видеонаблюдения, а в случае нарушений предусматривались штрафы и увольнение.

«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой

Однако мама Филиппа, Дарья Семенова, осталась без приглашения. В беседе с журналистами она прокомментировала свадьбу сына с Ивлеевой: «Свадьба уже была, может, будет повторная, не знаю. Пока что я не была приглашена. Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми», — сказала она, выразив надежду на то, что брак ее сына с Ивлеевой окажется «более продолжительным», чем предыдущий.

«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — рассказала Дарья Семенова в интервью уже с другим изданием. Также она отметила, что с Ивлеевой она все же знакома и та ей нравится.

«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой

Брак с Настей для Бегака стал третим. Он женился на артистке всего через два месяца после развода со второй женой — моделью Анастасией Абрютиной. Первой супругой Филиппа была фотохудожница Виталина Строкач.
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обсуждение >>
№ 7
ОльгаВК   3.06.2025 - 14:32
Ребята, на какого фига мне эта информация? Я Бегака видела пару раз на канале Культура, его папу (царствие ему небесное) видела и то чаще. Настя ивлеева - это что, мегафигура какая-то, что я должна знать... читать далее>>
№ 6
nord   3.06.2025 - 07:50
Никому это не надо. Вот бриллиант на 5 точке Ивлеевой на свадьбе должен быть ещё больше. :) читать далее>>
№ 5
пума (владикавказ)   2.06.2025 - 22:46
Зря мама расстраивается. Успеет еще. В последний раз, что ли? читать далее>>
№ 4
Архипова   2.06.2025 - 22:34
Какие они оба, как бы сказать точнее... неказистые. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   2.06.2025 - 19:13
... Да я смотрю что мама не сильно то и расстроилась, всё таки третий брак у сына и скорее не последний. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой фотографии
«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой фотографии
«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой фотографии
«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой фотографии
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