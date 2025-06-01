Мальчик, который выжил. Перезагрузка: Что мы знаем о новых Гарри, Роне и Гермионе

На днях HBO Original объявил имена актеров, которые исполнят роли главной троицы в сериале о «Гарри Поттере», готовящемся к выходу в 2027 году. Главного героя сыграет Доминик Маклафлин, а его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер — Аластар Стаут и Арабелла Стэнтон. Всего в кастинге участвовало более 30 тысяч детей. Несмотря на юный возраст, утвержденные актеры уже успели засветиться на телеэкранах и театральной сцене. Кино-театр.Ру собрал главное, что надо знать о касте сериала.
Доминик Маклафлин
За плечами 11-летнего шотландца Доминика Маклафлина пока не так много проектов. На экране зрители увидят его только в этом году: с его участием актера готовятся к выходу два проекта. Это приключенческий боевик BBC «Одаренные» и комедийный сериал «Расти», в котором он сыграет вместе с Ником Фростом — актером, утвержденным на роль Хагрида в новом сериале. Доминик уже пять лет посещает курсы актерского мастерства при Performance Academy Scotland. Более того, именно на курса давно подметили, что он очень похож на Гарри — и вот эта роль его нашла. Маклафлин также играл в спектакле «Макбет» в Королевском Хайленд-центре вместе с актерами Рэйфом Файнсом (Волан-де-Мортом из фильмов о Гарри Поттере) и Индирой Вармой.
Арабелла Стэнтон
фото: Арабелла Стэнтон
11-летняя Арабелла Стэнтон с 9 лет выступает на сцене знаменитого Вест-Эндского театра, в котором также играют Бенедикт Кэмбербэтч, Дэниел Редклифф, Бен Уишоу и многие другие знаменитые актеры. Арабелла сыграла там главную роль в мюзикле «Матильда» по произведению Роальда Даля, а затем получила роль в рок-мюзикле «Звездный экспресс».
Аластар Стаут
фото: Аластар Стаут
До получения роли Аластар Стаут был практически никому не известен. Актер появился на экране только один раз в рекламе продукции из картофеля Albert Bartlett.
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