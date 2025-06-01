Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мальчик, который выжил. Перезагрузка: Что мы знаем о новых Гарри, Роне и Гермионе

1 июня
2025 год

Лайфстайл >>
1 июня 2025
На днях HBO Original объявил имена актеров, которые исполнят роли главной троицы в сериале о «Гарри Поттере», готовящемся к выходу в 2027 году. Главного героя сыграет Доминик Маклафлин, а его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер — Аластар Стаут и Арабелла Стэнтон. Всего в кастинге участвовало более 30 тысяч детей. Несмотря на юный возраст, утвержденные актеры уже успели засветиться на телеэкранах и театральной сцене. Кино-театр.Ру собрал главное, что надо знать о касте сериала.

Доминик Маклафлин

Мальчик, который выжил. Перезагрузка: Что мы знаем о новых Гарри, Роне и Гермионе

За плечами 11-летнего шотландца Доминика Маклафлина пока не так много проектов. На экране зрители увидят его только в этом году: с его участием актера готовятся к выходу два проекта. Это приключенческий боевик BBC «Одаренные» и комедийный сериал «Расти», в котором он сыграет вместе с Ником Фростом — актером, утвержденным на роль Хагрида в новом сериале. Доминик уже пять лет посещает курсы актерского мастерства при Performance Academy Scotland. Более того, именно на курса давно подметили, что он очень похож на Гарри — и вот эта роль его нашла. Маклафлин также играл в спектакле «Макбет» в Королевском Хайленд-центре вместе с актерами Рэйфом Файнсом (Волан-де-Мортом из фильмов о Гарри Поттере) и Индирой Вармой.

Арабелла Стэнтон

Мальчик, который выжил. Перезагрузка: Что мы знаем о новых Гарри, Роне и Гермионе
фото: Арабелла Стэнтон

11-летняя Арабелла Стэнтон с 9 лет выступает на сцене знаменитого Вест-Эндского театра, в котором также играют Бенедикт Кэмбербэтч, Дэниел Редклифф, Бен Уишоу и многие другие знаменитые актеры. Арабелла сыграла там главную роль в мюзикле «Матильда» по произведению Роальда Даля, а затем получила роль в рок-мюзикле «Звездный экспресс».

Аластар Стаут

Мальчик, который выжил. Перезагрузка: Что мы знаем о новых Гарри, Роне и Гермионе
фото: Аластар Стаут

До получения роли Аластар Стаут был практически никому не известен. Актер появился на экране только один раз в рекламе продукции из картофеля Albert Bartlett.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
ДаринаКароль   3.06.2025 - 20:52
... Сильно придётся омоложать, но как вариант - неплохо придумано)) читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 17:11
К финальным сезонам данных молодых ребят можно будет заменить на старых. Типо эти выросли. Чтобы разница не резала глаза, старых немного омолодить гримом. читать далее>>
№ 2
Балтиец.   3.06.2025 - 07:34
Правила кино-бизнеса, использовать удачную франшизу досуха. А изнасиловав перезапустить. Деньги же все равно занесут в кассу. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   2.06.2025 - 18:58
Ну по остальным актёрам хоть немного ясности, а вот как выбрали Аластара Стаута на роль Рона Уизли мне не понятно. наверно чисто повезло или кастинг-директор любит "картошку")) читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Стало известно, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале по «Гарри Поттеру»
персоны
Индира ВармаБенедикт КамбербэтчДоминик МаклафлинДжоан РоулингДэниэл РэдклиффАластер СтаутАрабелла СтэнтонБен УишоуРэйф ФайнсНик Фрост
фильмы
Гарри Поттер

фотографии >>
Мальчик, который выжил. Перезагрузка: Что мы знаем о новых Гарри, Роне и Гермионе фотографии
Мальчик, который выжил. Перезагрузка: Что мы знаем о новых Гарри, Роне и Гермионе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен