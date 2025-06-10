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Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко

10 июня
2025 год

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10 июня 2025
8 июня в кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера семейной комедии «На деревню дедушке». По сюжету 10-летний Владик, гений нейросетей и мастер по избавлению от нянь, вынужден отправиться в деревню к деду, которого ни разу не видел. Однако оставаться надолго он там не намерен. Тогда они вместе с дедом начинают соревноваться в хитрости. Первым зрителям картину представили исполнители главных ролей — Юрий Стоянов, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Ярослав Головнёв, Мирон Лебедев и Алиса Руденко. Особым моментом премьеры стало выступление Юрия Стоянова, который вживую исполнил песню, написанную им специально для фильма.

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Юрий Стоянов

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Александр Ильин

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Татьяна Орлова

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Ярослав Головнев

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Алиса Руденко

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Творческая группа фильма

А среди гостей были Марк-Малик Мурашкин, Александр Мартынов, Тимофей Зайцев, Виктория Богатырёва, Анна Ещенко и другие.

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Марк-Малик Мурашкин

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Александр Мартынов с супругой

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Виктория Богатырева

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Ирина Безряднова

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Анна Ещенко

Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко
фото: Тимофей Зайцев

Фильм «На деревню дедушке» выходит в прокат 12 июня.

«На деревню дедушке»
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Ирина БезрядноваВиктория БогатырёваЯрослав ГоловнёвАнна ЕщенкоТимофей ЗайцевАлександр ИльинМирон ЛебедевАлександр Мартынов (IV)Марк-Малик МурашкинТатьяна ОрловаАлиса РуденкоЮрий Стоянов
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