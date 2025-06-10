Хитрость города берет: Юрий Стоянов, Татьяна Орлова и Анна Ещенко

8 июня в кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера семейной комедии «На деревню дедушке». По сюжету 10-летний Владик, гений нейросетей и мастер по избавлению от нянь, вынужден отправиться в деревню к деду, которого ни разу не видел. Однако оставаться надолго он там не намерен. Тогда они вместе с дедом начинают соревноваться в хитрости. Первым зрителям картину представили исполнители главных ролей — Юрий Стоянов, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Ярослав Головнёв, Мирон Лебедев и Алиса Руденко. Особым моментом премьеры стало выступление Юрия Стоянова, который вживую исполнил песню, написанную им специально для фильма.
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