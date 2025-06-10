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Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении

10 июня
2025 год

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10 июня 2025
В мае Виталий Гогунский попал в интернет-скандал: во время интервью на Youtube-канале «Краснова знает» актер заявил, что женщина не имеет права находиться рядом с мужчиной в плохом настроении и, процитировав Харриса из «Трое в лодке, не считая собаки», посоветовал ей в таких случаях «ступать в сад». Получив шквал негативных комментариев от разгневанных интернет-пользовательниц, актер решил оправдаться и аргументировал свою позицию ссылкой на «Домострой», а также отметил, что ни в коем случае женщин вторым сортом не считает. Ксения Собчак не смогла пройти мимо такого горящего инфоповода, как Гогунский, и поспешила взять у него интервью.

Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении
фото: Картины в доме Виталия Гогунского

Запись проходила в доме у актера: гостей Виталий встретил в плюшевом спортивном костюме, украшенным золотыми инициалами «Vi Go» и двуглавым орлом. Перед началом разговора Гогунский поблагодарил Собчак за ее хорошее настроение, иначе он «попал бы в неприятную ситуацию». Первым же делом Ксения спросила, что имел в виду Виталий в том оскандалившем его интервью.

«Это вырвано из контекста. Близкие люди позволяют себе отравлять жизнь близким. Приходят в семью с проблемами. Это неправильно. У богатых людей это редко замечается. Они стараются уважать друг друга и не выносить свой негатив. Я тоже был когда-то токсичным, когда у меня были сложности во время развода. Я себя просто изолировал, лежал дома и никому не портил настроение. Женщина в хорошем настроении — это божий дар. А в плохом — наказание. Когда у женщины плохое настроение, я расслабиться не могу. Меня этот факт не радует», — попытался объяснить свою позицию Виталий.

На замечание, что актеру свойственны обобщения и не во всех богатых семьях складываются хорошие отношения, Виталий еще раз поблагодарил Ксению, но уже за уточняющий вопрос, и пояснил, что «богатые — это от слова «бог» в душе, где уныние — грех. У всех богатых — это у кого бог в душе, а не у кого деньги на счету».

Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении
фото: Картины в доме Виталия Гогунского

Также Гогунский с Собчак в разговоре затронули тему менструации, однако для разъяснений актер выбрал никем не используемое слово «период». По его мнению, даже во время месячных, которые он назвал «природным явлением, данным Богом», женщина должна сдерживать эмоции в его присутствии. И чтобы прояснить свою позицию, актер сослался на эпизод из сказки про Иванушку-дурачка, когда Щука просит его не вмешиваться в магический процесс и не трогать шкурку: «Если у моей девушки период, то я просто принес ей таблетки, уложил, принес воды. В эти моменты надо оставить человека в покое. Если у женщины период, в воспитанном обществе не должны все об этом знать — это природное явление, данное Богом. Благодаря этому женщина омолаживается. Я себе тоже стал ставить пиявок, чтобы обновлять кровь. Это сокровенная, сакральная штука, которую не надо выносить. Женщина может быть в плохом настроение, но не при всех, не при муже. У человека плохое настроение — его что, надо вынести в центр семьи и смотреть, как ей плохо?» Я отношусь к этому как к дару. Это интимная вещь. Можно спокойно пойти в сад и прийти в себя при поддержке мужчины. Это будет лучше, чем выйти и отравлять атмосферу всем. В обратном случае, это тогда что, насилие надо мной?»

Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении
фото: Картины в доме Виталия Гогунского

Мужчина, по мнению Гогунского, должен в ответ свою женщину содержать и одаривать поездками на Мальдивы. Но не ни в коем случае не заводить беседы о том, что может ее беспокоить: «Основа отношений между мужчиной и женщиной — это дружба, а не страсть. Мужчина должен быть щедрым, целеустремленным. Недающий мужчина — не мужчина. Как будет происходить обмен, если ты ничего не даешь своей женщине? Я хочу взаимообмена, вдохновения, полета. Сейчас многие эти абьюзеры, которые начинают рассказывать, что с женщиной надо разговаривать, объяснять… Чем больше объясняешь женщине, тем потом больше приходится объяснять то, что объяснял. Это, по-моему, уже Ольги Бузовой цитата: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». Любящая женщина тебя понимает сразу».

Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении
фото: Благодарности на стене у Виталия Гогунского
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Ольга БузоваВиталий ГогунскийКсения Собчак
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Трое в лодке, не считая собаки

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Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении фотографии
Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении фотографии
Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении фотографии
Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении фотографии
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