Яна Кошкина развелась с мужем

«Решила сообщить вам лично, дабы избежать сплетен и ненужных слухов. Некоторое время назад я приняла решение развестись с мужем. Сегодня мы получили официальный развод. Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своём. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни и я знаю, что это решение абсолютно верное», — написала актриса. Супруги разошлись после полутора лет брака. Яна не афишировала семейную жизнь и впервые показала фото с Анатолием через год после свадьбы.
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