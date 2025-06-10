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Яна Кошкина развелась с мужем

10 июня
2025 год

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10 июня 2025
Яна Кошкина, известная по сериалам «Предпоследняя инстанция» и «ЧОП», рассказала в социальных сетях, что развелась с мужем, бизнесменом Анатолием Черкасовым.

Яна Кошкина развелась с мужем

«Решила сообщить вам лично, дабы избежать сплетен и ненужных слухов.  Некоторое время назад я приняла решение развестись с мужем. Сегодня мы получили официальный развод. Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своём. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни и я знаю, что это решение абсолютно верное», — написала актриса. Супруги разошлись после полутора лет брака. Яна не афишировала семейную жизнь и впервые показала фото с Анатолием через год после свадьбы.

Яна Кошкина развелась с мужем
фото: Яна Кошкина и Анатолий Черкасов
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