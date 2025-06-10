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Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони к Блейк Лайвли

10 июня
2025 год

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10 июня 2025
В декабре 2024 года Блейк Лайвли обратилась в суд, обвинив коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони в домогательствах. В ответ актер и режиссер картины подал встречный иск, заявив, что Блейк и ее муж Райан Рейнольдс украли его фильм и хотят уничтожить его репутацию ложными обвинениями. От пары он потребовал 400 миллионов долларов. На днях стало известно, что суд Нью-Йорка отклонил иск Бальдони. Об этом сообщает Variety.

Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони к Блейк Лайвли
фото: Джастин Бальдони

Суд постановил, что Блейк Лайвли не подлежит судебному преследованию за свои высказывания, а газета The New York Times, против которой Бальдони подал иск о клевете за то, что они выпустили материал с обвинениями актрисы, также освобождена от выплаты 250 миллионов долларов, которые он запросил.

Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони к Блейк Лайвли

«Сегодняшнее решение — это полная победа и оправдание Блейк Лайвли, а также тех, кого Джастин Бальдони и Wayfarer втянули в свой ответный иск. Мы заявляли с самого начала, что этот иск на 400 млн долларов был фиктивным, и суд раскусил его», — заявили адвокаты Блейк Лайвли. По данным Variety, Бальдони при этом разрешили внести поправки в свое заявление и повторно подать некоторые иски в адрес Блейк Лайвли, связанные с нарушениями условий контрактов.
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Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони к Блейк Лайвли фотографии
Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони к Блейк Лайвли фотографии
Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони к Блейк Лайвли фотографии
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