«Я тоже начинаю подозревать»: Гарик Харламов прокомментировал слухи о беременности жены

Как известно, после свадьбы двух медийных персон все внимание общественности приковано к положению новоиспеченной супруги. Недавно в сети появились слухи о том, что Катерина Ковальчук
, жена Гарика Харламова
, беременна. Комментарий на деликатную тему у шоумена взяло
издание The Voice.
«Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это всё только подозрения. Ничего не могу другого сказать. Я, конечно, хочу ребёнка. Все узнают, как только это случится. Просто такое платье»
, — с юмором ответил Харламов.
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