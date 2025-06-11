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«Я тоже начинаю подозревать»: Гарик Харламов прокомментировал слухи о беременности жены

11 июня
2025 год

Лайфстайл >>
11 июня 2025
Как известно, после свадьбы двух медийных персон все внимание общественности приковано к положению новоиспеченной супруги. Недавно в сети появились слухи о том, что Катерина Ковальчук, жена Гарика Харламова, беременна. Комментарий на деликатную тему у шоумена взяло издание The Voice.

«Я тоже начинаю подозревать»: Гарик Харламов прокомментировал слухи о беременности жены

«Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это всё только подозрения. Ничего не могу другого сказать. Я, конечно, хочу ребёнка. Все узнают, как только это случится. Просто такое платье», — с юмором ответил Харламов.
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«Я тоже начинаю подозревать»: Гарик Харламов прокомментировал слухи о беременности жены фотографии
«Я тоже начинаю подозревать»: Гарик Харламов прокомментировал слухи о беременности жены фотографии
«Я тоже начинаю подозревать»: Гарик Харламов прокомментировал слухи о беременности жены фотографии
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