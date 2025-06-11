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«Следом вернулись пять агентов»: Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из-за сценария «Финикийской схемы»

11 июня
2025 год

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11 июня 2025
Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту Бостона из‑за сценария шпионской комедии Уэса Андерсона «Финикийская схема». Об этом актер рассказал в эфире «Вечернего шоу с Сетом Майерсом».

«Следом вернулись пять агентов»: Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из-за сценария «Финикийской схемы»

«Я лечу из Бостона в Лос-Анджелес и почему‑то не вынул ноутбук из ручной клади. Сотрудники транспортной безопасности решили проверить сумку. А в ней еще лежала копия сценария. Для удобства я делаю все заголовки в тексте большими. Поэтому в нем очень хорошо читалось: „Первая сцена: ‚Салон самолета. Бомба‘“. „Вторая: ‚Кабина пилота. Пилот катапультировался‘“. „Третья: ‚Крушение‘“», — поделился актер.

Читать Рецензия на фильм «Финикийская схема»

Сотрудник аэропорта не стал медлить и позвал старших по безопасности: «Он так посмотрел на меня, жестом показал, чтобы я никуда не двигался, закрыл сумку и ушел. Следом вернулись уже пять агентов». По словам актера, его документы изучали до тех пор, пока не пришел начальник смены: «Он пришел такой в галстуке, посмотрел на меня, возможно, узнал по „Убийце“ или „Трафику“. Заглянул в сценарий, пролистал, и меня отпустили», — рассказал Дель Торо. Когда досмотр закончился, актер выразил признательность сотрудникам аэропорта за бдительность.
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обсуждение >>
№ 3
Киноман1985   12.06.2025 - 17:26
Настоящий террорист написал свои цели на ближайшее время на листике бумаги)) Смех.. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   12.06.2025 - 16:49
Бенисио Дель Торо повёл себя очень даже по мужски, не стал закатывать скандалы в аэропорту, молча вышел, подождал пока служба безопасности всё проверит, и пошёл дальше. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   11.06.2025 - 16:22
Хорошее зрение у работников аэропорта. Классно, что до двух не считали, а Дель Торо не стал растопыривать пальцы с фразой: "Знаешь кто я такой" читать далее>>
Всего сообщений: 3
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персоны
Уэс АндерсонБенисио Дель Торо
фильмы
ТраффикУбийцаФиникийская схема

фотографии >>
«Следом вернулись пять агентов»: Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из-за сценария «Финикийской схемы» фотографии
«Следом вернулись пять агентов»: Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из-за сценария «Финикийской схемы» фотографии
«Следом вернулись пять агентов»: Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из-за сценария «Финикийской схемы» фотографии
«Следом вернулись пять агентов»: Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из-за сценария «Финикийской схемы» фотографии
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