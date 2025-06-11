«Следом вернулись пять агентов»: Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из-за сценария «Финикийской схемы»

Бенисио Дель Торо
задержали в аэропорту Бостона из‑за сценария шпионской комедии Уэса Андерсона «Финикийская схема»
. Об этом актер рассказал
в эфире «Вечернего шоу с Сетом Майерсом».
«Я лечу из Бостона в Лос-Анджелес и почему‑то не вынул ноутбук из ручной клади. Сотрудники транспортной безопасности решили проверить сумку. А в ней еще лежала копия сценария. Для удобства я делаю все заголовки в тексте большими. Поэтому в нем очень хорошо читалось: „Первая сцена: ‚Салон самолета. Бомба‘“. „Вторая: ‚Кабина пилота. Пилот катапультировался‘“. „Третья: ‚Крушение‘“»
, — поделился актер.
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Рецензия на фильм «Финикийская схема»
Сотрудник аэропорта не стал медлить и позвал старших по безопасности: «Он так посмотрел на меня, жестом показал, чтобы я никуда не двигался, закрыл сумку и ушел. Следом вернулись уже пять агентов»
. По словам актера, его документы изучали до тех пор, пока не пришел начальник смены: «Он пришел такой в галстуке, посмотрел на меня, возможно, узнал по „Убийце“ или „Трафику“. Заглянул в сценарий, пролистал, и меня отпустили»
, — рассказал Дель Торо. Когда досмотр закончился, актер выразил признательность сотрудникам аэропорта за бдительность.
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