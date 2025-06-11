«Такая программа есть»: Виталий Гогунский о плане Аллена Даллеса

Виталий Гогунский
дал интервью Ксении Собчак
, в котором поделился своим видением глобальных культурных и политических процессов. Например, феминизм актер назвал заговором Ротшильда с Рокфеллером, а девушек с Патриков — живым доказательством того, что план Аллена Даллеса по моральному разложению советского общества, выдуманный писателем Анатолием Ивановым, на самом деле существует.
«Феминизм — это движение женщин, защищающих права женщин и утверждающих, что они равны с мужчинами и являются полноправными членами общества. Люди не равны друг перед другом, только перед Богом. Свобода — это осознанное служение. Мужчина с женщиной не равны по всем принципам. Насколько я знаю, Ротшильд с Рокфеллером придумали эту историю. Женщины, вас обманули. На вас остаются дети, у вас материнский инстинкт, он в базе, вы не можете от этого отказаться. А вам еще и дали рабочий день наравне с мужчинами. Феминизм — это глобальный обман. Женщины страдают от этого больше, чем мужчины. Они остаются одинокими и страдают от навязанных идей феминизма»
, — поделился Виталий своей теорией заговора.
Также актер уверен, что вымышленный план Аллена Даллеса, бывшего директора ЦРУ, продолжает действовать по сей день: «Хочешь сказать, что западная пропаганда не хочет нас купить? План Аллена Даллеса — это не совсем придуманный вымышленный миф. Это есть, это было. Мое глубочайшее убеждение, что такая программа есть. Я вижу, что происходит в обществе. Это мое мнение»
.
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