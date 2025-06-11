Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Такая программа есть»: Виталий Гогунский о плане Аллена Даллеса

11 июня
2025 год

Лайфстайл >>
11 июня 2025
Виталий Гогунский дал интервью Ксении Собчак, в котором поделился своим видением глобальных культурных и политических процессов. Например, феминизм актер назвал заговором Ротшильда с Рокфеллером, а девушек с Патриков — живым доказательством того, что план Аллена Даллеса по моральному разложению советского общества, выдуманный писателем Анатолием Ивановым, на самом деле существует.

«Такая программа есть»: Виталий Гогунский о плане Аллена Даллеса

«Феминизм — это движение женщин, защищающих права женщин и утверждающих, что они равны с мужчинами и являются полноправными членами общества. Люди не равны друг перед другом, только перед Богом. Свобода — это осознанное служение. Мужчина с женщиной не равны по всем принципам. Насколько я знаю, Ротшильд с Рокфеллером придумали эту историю. Женщины, вас обманули. На вас остаются дети, у вас материнский инстинкт, он в базе, вы не можете от этого отказаться. А вам еще и дали рабочий день наравне с мужчинами. Феминизм — это глобальный обман. Женщины страдают от этого больше, чем мужчины. Они остаются одинокими и страдают от навязанных идей феминизма», — поделился Виталий своей теорией заговора.

Также актер уверен, что вымышленный план Аллена Даллеса, бывшего директора ЦРУ, продолжает действовать по сей день: «Хочешь сказать, что западная пропаганда не хочет нас купить? План Аллена Даллеса — это не совсем придуманный вымышленный миф. Это есть, это было. Мое глубочайшее убеждение, что такая программа есть. Я вижу, что происходит в обществе. Это мое мнение».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бузова, «Домострой» и народные сказки: Виталий Гогунский объяснил, почему женщинам нельзя быть в плохом настроении
Поиск по меткам
Женщины / Феминизм
персоны
Виталий ГогунскийКсения Собчак

фотографии >>
«Такая программа есть»: Виталий Гогунский о плане Аллена Даллеса фотографии
«Такая программа есть»: Виталий Гогунский о плане Аллена Даллеса фотографии
«Такая программа есть»: Виталий Гогунский о плане Аллена Даллеса фотографии
«Такая программа есть»: Виталий Гогунский о плане Аллена Даллеса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Олег Видов
Елена Головизина
Сергей Греков
Анна Гуляренко
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Нина Тимофеева
Инна Цымбалюк
Алексей Чернов
Адриенн Барбо
Пэмела Гидли
Питер Динклэйдж
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Джин Уайлдер
Паапа Эссьеду
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен