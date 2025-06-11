Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель

10 июня в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера экшен-драмы «Высокий сезон» режиссера Стаса Иванова. В основе сюжета история молодой пары Миши и Ани, которые отправились во Вьетнам провести отпуск на солнечном побережье. Однако после того, как Аня случайно встречает бывшего, которого считала мертвым, она исчезает. А Миша попадает в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег. Первым зрителям проект представили актеры Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Юрий Насонов, Сиу Нгуен, Фрол Фролов, а также творческая команда.
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