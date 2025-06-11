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Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель

11 июня
2025 год

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11 июня 2025
10 июня в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера экшен-драмы «Высокий сезон» режиссера Стаса Иванова. В основе сюжета история молодой пары Миши и Ани, которые отправились во Вьетнам провести отпуск на солнечном побережье. Однако после того, как Аня случайно встречает бывшего, которого считала мертвым, она исчезает. А Миша попадает в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег. Первым зрителям проект представили актеры Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Юрий Насонов, Сиу Нгуен, Фрол Фролов, а также творческая команда.

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Анна Завтур

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Павел Попов

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Артур Бесчастный

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Юрий Насонов

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Сиу Нгуен

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Фрол Фролов

А среди гостей премьеры были Кристина Асмус, Кристина Кучеренко, Сергей Гилев, Кузьма Котрелев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель и многие другие.

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Кристина Асмус

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Азиза Минекаева и Рузиль Минекаев

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Мария Мацель

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Павел Ворожцов

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Сергей Гилев

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Кристина Кучеренко

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Владимир Канухин

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Макар Хлебников

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Дарья Котрелева и Кузьма Котрелев

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Васса Бокова

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Ярослав Могильников

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Татьяна Струженкова

Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель
фото: Александра Киселева

Сериал «Высокий сезон» уже доступен в онлайн-кинотеатрах START и Okko.

«Высокий сезон». Трейлер №2
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обсуждение >>
№ 2
TanaS   11.06.2025 - 22:16
У Боковой и Киселевой обувка маловата, пальцы отдельно от подошвы оказались. Да и у Завтур тоже. Девочки, берите пример со Стречиной, там идеально подобраны пропорции. читать далее>>
№ 1
Angelika77   11.06.2025 - 22:09
Попов как будто бы с дивана пришёл на кухню а попкорном - в тапочках и полосатой пижаме. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель фотографии
Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель фотографии
Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель фотографии
Потеряться в трех пальмах: Кристина Асмус, Рузиль Минекаев и Мария Мацель фотографии
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