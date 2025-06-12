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Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия

12 июня
2025 год

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12 июня 2025
Британская актриса Элизабет Херли отметила юбилей: 10 июня ей исполнилось 60 лет. В честь круглой даты она решила сняться обнаженной.

Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия

«С днем рождения меня! Этот год был сумасшедшим: мой 30-й год работы в Estée Lauder Companies, мой 30-й год в качестве глобального посла кампании по борьбе с раком груди, 20-я годовщина Elizabethhurleybeach и... Я влюблена. Чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что у меня есть лучшие друзья и семья в мире. Фото сделано сегодня днем в моем праздничном наряде», — сообщила Херли. Актрису также поздравил ее 23-летний сын Дэмиан, опубликовав пару фотографий: одну архивную и другую, сделанную совсем недавно.

Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия

Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия

В апреле этого года Элизабет призналась, что встречается с 63-летним американским актером, певцом, сценаристом, продюсером и композитором Билли Рэем Сайрусом. Он тоже поздравил Херли постом в социальной сети.

Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   12.06.2025 - 17:21
30 лет работа в косметической компании Est&#233;e Lauder Companies . Погуглил она не управляет контрой, процентов нет, ранее пару раз снималась как модель. Сейчас у них другое лицо бренда, китайская... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия фотографии
Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия фотографии
Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия фотографии
Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия фотографии
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