Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в день своего 60-летия

Британская актриса Элизабет Херли
отметила юбилей: 10 июня ей исполнилось 60 лет. В честь круглой даты она решила сняться обнаженной.
«С днем рождения меня! Этот год был сумасшедшим: мой 30-й год работы в Estée Lauder Companies, мой 30-й год в качестве глобального посла кампании по борьбе с раком груди, 20-я годовщина Elizabethhurleybeach и... Я влюблена. Чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что у меня есть лучшие друзья и семья в мире. Фото сделано сегодня днем в моем праздничном наряде»
, — сообщила Херли. Актрису также поздравил ее 23-летний сын Дэмиан
, опубликовав пару фотографий: одну архивную и другую, сделанную совсем недавно.
В апреле этого года Элизабет призналась, что встречается с 63-летним американским актером, певцом, сценаристом, продюсером и композитором Билли Рэем Сайрусом
. Он тоже поздравил Херли постом в социальной сети.
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