Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани разрыва

В феврале 2023 года в одном из интервью Орландо Блум жаловался
на проблемы в отношениях с Кэти Перри
: актер заявил, что «они из совершенно разных миров» и им часто бывает «очень, очень, очень непросто». И вот спустя два года стало известно, что пара находится на грани разрыва. Об этом сообщают
источники Page Six.
По данным инсайдеров издания, пара ждет окончания концертного тура певицы, чтобы объявить о расставании. Причиной разрыва могли стать сложности, возникшие на фоне творческих неудач певицы: она сильно расстроилась после негативных отзывов на ее новый альбом и отношения с Орландо испортились. Вместе Перри и Блум были пять лет, и ранее уже расходились на год.
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