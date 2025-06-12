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Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани разрыва

12 июня
2025 год

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12 июня 2025
В феврале 2023 года в одном из интервью Орландо Блум жаловался на проблемы в отношениях с Кэти Перри: актер заявил, что «они из совершенно разных миров» и им часто бывает «очень, очень, очень непросто». И вот спустя два года стало известно, что пара находится на грани разрыва. Об этом сообщают источники Page Six.

Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани разрыва

По данным инсайдеров издания, пара ждет окончания концертного тура певицы, чтобы объявить о расставании. Причиной разрыва могли стать сложности, возникшие на фоне творческих неудач певицы: она сильно расстроилась после негативных отзывов на ее новый альбом и отношения с Орландо испортились. Вместе Перри и Блум были пять лет, и ранее уже расходились на год.
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№ 4
Мария_2191   15.06.2025 - 18:13
... Вот именно...Ждать ещё конца турне, чтобы объявить официально о расставании. ну не бред? читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   13.06.2025 - 20:08
Вообще не пойму зачем они сходились второй раз, если после первого уже знали, что не подходят друг другу. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   12.06.2025 - 17:22
Зачем мучатся. Открытым текстом говоришь что вы разные, тогда к чему эта невротическая жизнь. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   12.06.2025 - 16:42
Вот что значит творческие люди -чуть что не так с карьерой, так всё, разбег и на личном фронте. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани разрыва фотографии
Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани разрыва фотографии
Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани разрыва фотографии
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