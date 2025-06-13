Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко

9 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Больше чем футбол»
. Сюжет разворачивается
вокруг звёзд большого футбола, оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков», но не потерявших желание играть и побеждать, особенно если от их победы зависит жизнь маленькой девочки. Фильм зрителям представили режиссёр и автор сценария Виктор Демент
и актёры Алексей Воробьёв
, Александр Самойленко
, Валерия Федорович
, Кирилл Дыцевич
и другие члены съёмочной группы.
фото: Алексей Воробьёв
фото: Кирилл Дыцевич
фото: Валерия Федорович
фото: Александр Самойленко с семьёй
Среди гостей мероприятия были замечены Лиана Гриба
, Иван Стебунов
, Виктория Богатырёва
, Анна Богомолова
и другие.
фото: Виктория Богатырёва
фото: Анна Богомолова
фото: Дмитрий Песков
фото: Лиана Гриба
«Больше чем футбол» фото: Иван Стебунов
в прокате с 12 июня 2025 года.
«Больше чем футбол»
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