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Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко

13 июня
2025 год

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13 июня 2025
9 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Больше чем футбол». Сюжет разворачивается вокруг звёзд большого футбола, оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков», но не потерявших желание играть и побеждать, особенно если от их победы зависит жизнь маленькой девочки. Фильм зрителям представили режиссёр и автор сценария Виктор Демент и актёры Алексей Воробьёв, Александр Самойленко, Валерия Федорович, Кирилл Дыцевич и другие члены съёмочной группы.

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Алексей Воробьёв

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Кирилл Дыцевич

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Валерия Федорович

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Александр Самойленко с семьёй

Среди гостей мероприятия были замечены Лиана Гриба, Иван Стебунов, Виктория Богатырёва, Анна Богомолова и другие.

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Виктория Богатырёва

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Анна Богомолова

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Дмитрий Песков

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Лиана Гриба

Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко
фото: Иван Стебунов

«Больше чем футбол» в прокате с 12 июня 2025 года.

«Больше чем футбол»
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обсуждение >>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 17:33
Хочу увидеть итоговую кассу фильма и просмотры. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 18:29
... его сгенерировала нейросеть. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   14.06.2025 - 16:56
... везде зарабатывающий, не нужно на это делать акцент, будто бы он здесь в разы больше сейчас получает. не хочется сидеть здесь. странно почему)) читать далее>>
№ 5
Наталья Мурзина   14.06.2025 - 16:31
Раздражает Воробьёв.(( Строит из себя и русского, и американца. Даже говорить стал с американским акцентом и речь стала какая-то свистящая. Выпендрёжник, лишь зарабатывающий в России. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   14.06.2025 - 13:19
... Не смог... Отойти от своей роли и ее премьеры в кино. :-D XD читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко фотографии
Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко фотографии
Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко фотографии
Сбитые лётчики: Алексей Воробьёв, Иван Стебунов и Александр Самойленко фотографии
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