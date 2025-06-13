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Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером

13 июня
2025 год

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13 июня 2025
29-летняя певица Дуа Липа, дебютировавшая в кино с небольшой ролью в фильме «Барби», в интервью журналу Vogue подтвердила слухи о помолвке с британским актёром Каллумом Тёрнером (успевшим засветиться в роли Анатоля Курагина в сериале «Война и мир»).

Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером

Слухи о помолвке Дуа и Каллума появились после того, как певица опубликовала в запретграме фотографию, на которой подписчики разглядели нечто, напоминающее помолвочное кольцо. «Да, мы помолвлены. Это очень волнительно», — призналась певица. Каллум сделал кольцо на заказ, заблаговременно проконсультировавшись с лучшими подругами и сестрой Липы. И попал в самую точку: «Я одержима этим кольцом. Оно настолько отражает меня. Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток жизни, так хорошо тебя понимает».

Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером

Никаких конкретных планов по поводу свадьбы у пары пока нет. «Я хочу завершить свой концертный тур, Каллум пока занят на съёмках, так что мы просто наслаждаемся этим временем. Я никогда не была человеком, всерьёз обдумывающим план собственной свадьбы. И тут вдруг я подумала: «Минутку, а что я надену?» Глядя на других помолвленных людей, Дуа не осознавала ту тяжесть ответственности, которая ложилась на их плечи. А сейчас она поняла, что «решение состариться вместе, увидеть жить и быть лучшими друзьями навсегда — это очень особенное ощущение».

Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером

С планированием детей дела обстоят схожим образом: «Я бы хотела когда-нибудь иметь детей. Но это же вечный вопрос о том, настанет ли когда-нибудь максимально подходящее для этого время, и как это будет сочетаться с моей работой, гастролями, и сколько времени в декрете мне понадобится. Я думаю, что это одна из вещей, которые происходят тогда, когда происходят. Я люблю детей, но мне кажется, что для воспитания ребёнка нужно гораздо больше, чем просто абстрактная любовь к детям».
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обсуждение >>
№ 3
Тульский парень   14.06.2025 - 16:54
Спроси у Канделаки, она побежала на 4 день после родов)) Опыт есть, миллионы не могут терпеть.. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   13.06.2025 - 20:03
Да глядя на Дуа Липу и её рассуждения о браке и тем более о детях, я вообще думаю зачем её это всё надо? У неё в голове гастроли, карьера, а не семейная жизнь и пелёнки-распашонки. читать далее>>
№ 1
valerik61   13.06.2025 - 18:44
Знать не знаю! Кто такие? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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БарбиВойна и мир

фотографии >>
Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером фотографии
Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером фотографии
Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером фотографии
Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером фотографии
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