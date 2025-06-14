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Ускользающая красотка: Полина Ауг снялась в клипе Тилля Линдеманна

14 июня
2025 год

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14 июня 2025
На днях немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своём канале клип на песню «Und die Engel singen», посвящённый творчеству покойного режиссёра Дэвида Линча. Клип состоит из множественных отсылок к фильмам Линча, а лирический герой Тилля добивается внимания ускользающей и непокорной женщины, которую сыграла актриса Полина Ауг, известная по роли Геллы в «Мастере и Маргарите». В клипе, как это обычно бывает у Тилля, много бутафорской крови, бессмысленной жестокости и сексуального перенапряжения.

Ускользающая красотка: Полина Ауг снялась в клипе Тилля Линдеманна

Это не первый клип Линдеманна, в котором снимаются российские артисты. В 2023 году Анна Цуканова-Котт сняла для музыканта клип с Аглаей Тарасовой, а двумя годами ранее Аглая вместе с Александром Реввой сыграли в клипе на песню "Я ненавижу детей", снятом в советской эстетике.

Ускользающая красотка: Полина Ауг снялась в клипе Тилля Линдеманна
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обсуждение >>
№ 18
Влад Переделкин   17.06.2025 - 18:39
... Самые настоящие предатели!Зачем смотреть телевизор,если есть интернет? читать далее>>
№ 17
Птюч   17.06.2025 - 02:50
... Кто кого предал? Сразу скажу, Запад для меня не враг. А вы если такие принципиальные, перестаньте уже завтра пользоваться всем, что было сделано врагами. Берите своими ручонками и стирайте, тогда... читать далее>>
№ 16
ДаринаКароль   16.06.2025 - 19:46
Полине только в таких специфических клипах и сниматься, пусть даже и у не мало известного Тилля. читать далее>>
№ 15
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 17:31
Я так понимаю, это сольное творчество Тиля, а не группы. читать далее>>
№ 14
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 17:30
... придите в себя. какие предатели))цирк, поменьше телевизор смотрите читать далее>>
Всего сообщений: 15
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Ускользающая красотка: Полина Ауг снялась в клипе Тилля Линдеманна фотографии
Ускользающая красотка: Полина Ауг снялась в клипе Тилля Линдеманна фотографии
Ускользающая красотка: Полина Ауг снялась в клипе Тилля Линдеманна фотографии
Ускользающая красотка: Полина Ауг снялась в клипе Тилля Линдеманна фотографии
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