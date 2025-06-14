Ускользающая красотка: Полина Ауг снялась в клипе Тилля Линдеманна

На днях немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн
опубликовал на своём канале клип на песню «Und die Engel singen»
, посвящённый творчеству покойного режиссёра Дэвида Линча
. Клип состоит из множественных отсылок к фильмам Линча, а лирический герой Тилля добивается внимания ускользающей и непокорной женщины, которую сыграла актриса Полина Ауг
, известная по роли Геллы в «Мастере и Маргарите»
. В клипе, как это обычно бывает у Тилля, много бутафорской крови, бессмысленной жестокости и сексуального
пере
напряжения.
Это не первый клип Линдеманна, в котором снимаются российские артисты. В 2023 году Анна Цуканова-Котт сняла
для музыканта клип с Аглаей Тарасовой
, а двумя годами ранее Аглая вместе с Александром Реввой
сыграли в клипе на песню "Я ненавижу детей"
, снятом в советской эстетике.
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