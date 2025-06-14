Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана

В разгар Недели русской культуры в Иране разгорелся военный конфликт с Израилем, и более 110 российских деятелей культуры (в частности, Большой симфонический оркестр имени Чайковского) оказались заперты в Тегеране и Исфахане во время бомбардировок Израиля. В это же время в Иране находились Никита Кологривый
и съёмочная группа сериала «Трудно быть богом»
во главе с продюсером Фёдором Бондарчуком
и сценаристом Андреем Золотарёвым
. К счастью, кинематографистов удалось оперативно вывезти в Азербайджан в составе первой группы эвакуированных россиян, и Бондарчук подтвердил, что у него всё в порядке.
«В первую очередь хочется поблагодарить президента, Ильхама Гейдар оглы Алиева, за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле, помогали все. Должен сказать про посольство России в Тегеране, и консульство (ребята нас довели практически до дверей границы), и министерство культуры РФ»
, — отметил Бондарчук. В ближайшие дни из Ирана в Азербайджан планируют эвакуировать оставшихся музыкантов Большого симфонического оркестра и ещё 90 деятелей российской культуры.
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