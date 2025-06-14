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Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана

14 июня
2025 год

Лайфстайл >>
14 июня 2025
В разгар Недели русской культуры в Иране разгорелся военный конфликт с Израилем, и более 110 российских деятелей культуры (в частности, Большой симфонический оркестр имени Чайковского) оказались заперты в Тегеране и Исфахане во время бомбардировок Израиля. В это же время в Иране находились Никита Кологривый и съёмочная группа сериала «Трудно быть богом» во главе с продюсером Фёдором Бондарчуком и сценаристом Андреем Золотарёвым. К счастью, кинематографистов удалось оперативно вывезти в Азербайджан в составе первой группы эвакуированных россиян, и Бондарчук подтвердил, что у него всё в порядке.

Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана

«В первую очередь хочется поблагодарить президента, Ильхама Гейдар оглы Алиева, за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле, помогали все. Должен сказать про посольство России в Тегеране, и консульство (ребята нас довели практически до дверей границы), и министерство культуры РФ», — отметил Бондарчук. В ближайшие дни из Ирана в Азербайджан планируют эвакуировать оставшихся музыкантов Большого симфонического оркестра и ещё 90 деятелей российской культуры.

Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана
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обсуждение >>
№ 15
чнв (красноярск)   16.06.2025 - 15:11
... Полностью Вас поддерживаю! Некоторые комментаторы доходят просто до неприличия от зависти и нескрываемой злобы. читать далее>>
№ 14
Изабелла де Валуа   16.06.2025 - 11:52
... А они присягали на верность народу Ирана? читать далее>>
№ 13
Изабелла де Валуа   16.06.2025 - 11:51
Это знак, Феденька! читать далее>>
№ 12
Undina 33 (Москва)   16.06.2025 - 10:26
... А зачем им там оставаться? Корабль чужой. Не затонул он за тысячи лет своей истории и сейчас ему это не грозит. Правильно сделали, что вернулись. читать далее>>
№ 11
dishfan2   16.06.2025 - 10:20
Беспрецедентная помощь Алиева...Непонятно...Он что,отряд спецназа за ними отправил? читать далее>>
Всего сообщений: 15
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Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана фотографии
Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана фотографии
Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана фотографии
Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана фотографии
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