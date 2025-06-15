«Он всё время на меня кричал»: Елена Летучая о сеансе Кашпировского

Елена Летучая возвращается в качестве ведущей обновлённого шоу «Ревизорро»
, которое будет разоблачать не работников общепита и гостиничного бизнеса, а всевозможных мошенников: магов, экстрасенсов, чародеев и приверженцев альтернативной медицины. В эфире «Шоу Воли»
Елена для затравки рассказала о встрече с Анатолием Кашпировским
.
«Он сказал: "Давайте, выходим на сцену все, кто хочет вылечиться от аллергии". Я, естественно, выбежала, стою. Но, честно говоря, он меня прогнал. Не стал он меня ронять. Он ткнул в меня микрофоном и сказал: «Иди отсюда!» Как? Я хочу лечиться, вылечите меня!»
К публике, пришедшей на сеанс экстрасенса, Елена тоже никакого доверия не испытывает: «Очень было смешно смотреть, как падают эти люди, потому что я видела, как они сами это делают и укладываются. Люди в гипнозе падали бы по-другому. Ребёнок мне там подмигивал, пока лежал»
.
Ведущая пошутила, что Кашпировский её «кадрил»: «Он меня два раза выгонял из зала. Меня чуть не вытаскивала охрана»
. Елена сидела в первом ряду и привлекала внимание экстрасенса, который часто на неё поглядывал и кричал, что она всё делает не так, как он говорит.
