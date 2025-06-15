Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он всё время на меня кричал»: Елена Летучая о сеансе Кашпировского

15 июня
2025 год

Лайфстайл >>
15 июня 2025
Елена Летучая возвращается в качестве ведущей обновлённого шоу «Ревизорро», которое будет разоблачать не работников общепита и гостиничного бизнеса, а всевозможных мошенников: магов, экстрасенсов, чародеев и приверженцев альтернативной медицины. В эфире «Шоу Воли» Елена для затравки рассказала о встрече с Анатолием Кашпировским.

«Он всё время на меня кричал»: Елена Летучая о сеансе Кашпировского

«Он сказал: "Давайте, выходим на сцену все, кто хочет вылечиться от аллергии". Я, естественно, выбежала, стою. Но, честно говоря, он меня прогнал. Не стал он меня ронять. Он ткнул в меня микрофоном и сказал: «Иди отсюда!» Как? Я хочу лечиться, вылечите меня!»

К публике, пришедшей на сеанс экстрасенса, Елена тоже никакого доверия не испытывает: «Очень было смешно смотреть, как падают эти люди, потому что я видела, как они сами это делают и укладываются. Люди в гипнозе падали бы по-другому. Ребёнок мне там подмигивал, пока лежал».

«Он всё время на меня кричал»: Елена Летучая о сеансе Кашпировского

Ведущая пошутила, что Кашпировский её «кадрил»: «Он меня два раза выгонял из зала. Меня чуть не вытаскивала охрана». Елена сидела в первом ряду и привлекала внимание экстрасенса, который часто на неё поглядывал и кричал, что она всё делает не так, как он говорит.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 18:47
... Ну вот Летучая в число "случайных" и залетела,ткнули в неё пальцем, ишь ты. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   18.06.2025 - 20:41
Не всегда было очевидно. Можно набрать подставных людей, но когда случайные попадались. читать далее>>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   18.06.2025 - 01:03
Да и Летучая та ещё "звязда", если честно. читать далее>>
№ 4
Angelika77   17.06.2025 - 20:11
Ух и красавица, чтобы прям именно на Летучую "запал Кашпировский". читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   16.06.2025 - 19:42
Да, помню-помню были времена Кашпировского... моя мама тоже как проклятая хотела попасть к нему на сеанс. Слава Богу быстро перегорела этим делом. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Меня невозможно обидеть»: Елена Летучая о состоянии «собственного совершенства»
«Меня прокляли не меньше сотни раз»: Елена Летучая о «Новом Ревизорро»
Поиск по меткам
воспоминаниятелешоу
персоны
Елена Летучая

фотографии >>
«Он всё время на меня кричал»: Елена Летучая о сеансе Кашпировского фотографии
«Он всё время на меня кричал»: Елена Летучая о сеансе Кашпировского фотографии
«Он всё время на меня кричал»: Елена Летучая о сеансе Кашпировского фотографии
«Он всё время на меня кричал»: Елена Летучая о сеансе Кашпировского фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Карина Андоленко
Юрий Грубник
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Мун Бладгуд
Бетси Брэнтли
София Лорен
Йонас Най
Сэмми Ханратти
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram