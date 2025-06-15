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СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака

15 июня
2025 год

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15 июня 2025
Андрей Мерзликин разводится с женой после 19 лет брака. Об этом стало известно благодаря корреспондентам шоу НТВ «Ты не поверишь!», которые обнаружили заявление на развод (датированное 4 июня) в картотеке мирового суда. Косвенным подтверждением новости является тот факт, что супруги давно не появлялись вместе на светских мероприятиях, и, против обыкновения, не поздравили друг друга в соцсетях с 19-летней годовщиной свадьбы.

СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака

СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака

Андрей и Анна поженились в 2006 году и воспитывают четверых детей: 17-летнего Фёдора, 15-летнюю Серафиму, 13-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара. Примечательно, что 4 года назад уже пробежал слух о разводе супругов, причём инициатива исходила от Анны, которая якобы подала заявление на развод в свой день рождения. Однако тогда Мерзликин высмеял эту сплетню, написав, что свой день рождения его жена отметила не походом в ЗАГС, а в походом в ресторан. «И подавала она не заявление на развод, а на чай официантам, которые помогли ей отметить праздник весело, как и заслуживает «жена звезды родившая ему четверых детей». А мне, «мужу жены звезды», пришлось платить по счетам!!!», — подытожил актёр.

СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака

СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака

фото: Игорь Сазонов
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№ 2
Мария_2191   15.06.2025 - 18:02
Для меня это дико, вообще такого не понимаю. Как прожив вместе почти 20 лет, воспитывая вместе 4 детей, можно что-то не поделить и с чем-то не справиться. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 17:56
Что такое произошло спустя 20 лет, да еще 4 детей. Как по мне дичь какая-то. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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развод/расставание
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Андрей Мерзликин

фотографии >>
СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака фотографии
СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака фотографии
СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака фотографии
СМИ: Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака фотографии
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