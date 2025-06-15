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«Мы хотим, чтобы люди двигались в сторону многодетности»: Анна Хилькевич о своей миссии

15 июня
2025 год

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15 июня 2025
Анна Хилькевич в меньшей степени ассоциируется с кино, чем с блогингом и телевидением. Актриса давно и прилежно ведёт соцсети, привлекая к созданию контента всю свою семью: мужа Артура Мартиросяна и трёх дочерей. В интервью для журнала «OK!» Анна призналась, что ей часто приходится заставлять себя заниматься производством контента, но она настраивает себя на то, что должна своей разновозрастной аудитории. Ведь основной посыл, который они транслируют — семейные ценности и многодетность.

«Мы хотим, чтобы люди двигались в сторону многодетности»: Анна Хилькевич о своей миссии

«Мы хотим, чтобы было побольше крепких семей, чтобы люди старались двигаться в сторону многодетности, заводили больше детей, любили друг друга. Мне кажется, инфлюенсеры должны вдохновлять».

Анна, у которой недавно родилась третья дочь, заметила, что с рождением каждого ребёнка она переживает серьёзную внутреннюю перестройку, обрастая бронёй. «Я заметила, что после рождения каждого ребенка внутри меня что-то меняется, перестраивается. Главное, что я поняла после рождения Оливии, — что даже если всё вдруг выходит из-под моего контроля, я думаю: «Ну и ладно».

«Мы хотим, чтобы люди двигались в сторону многодетности»: Анна Хилькевич о своей миссии

«Это ощущение — довериться всему, что происходит, и не бояться, что вдруг произойдёт что-то страшное, — прошло насквозь меня, лишнее ушло, а самое нужное закрепилось. Появилось какое-то абсолютное спокойствие внутри, знание, уверенность, что всё нормально. Казалось бы, один небольшой человек добавился, а сколько поменялось! Я не злюсь, не раздражаюсь, каким-то образом обрела внутренний настоящий стержень. Я стала непробиваемой, после того как у меня появился третий ребёнок».
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«Мы хотим, чтобы люди двигались в сторону многодетности»: Анна Хилькевич о своей миссии фотографии
«Мы хотим, чтобы люди двигались в сторону многодетности»: Анна Хилькевич о своей миссии фотографии
«Мы хотим, чтобы люди двигались в сторону многодетности»: Анна Хилькевич о своей миссии фотографии
«Мы хотим, чтобы люди двигались в сторону многодетности»: Анна Хилькевич о своей миссии фотографии
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