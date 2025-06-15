52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь

Число тех, кто сбрендил на теме биохакинга и долголетия, неуклонно растёт. Ледяные ванны Павла Дурова
и эксперименты мультимиллионера Брайана Джонсона, поставившего себе целью не стареть
— это пыль с вершины айзберга. Остальные стараются отсрочить старость молча, пробуя все доступные процедуры и делая вид, что весь секрет в хорошем сне и кефирной диете. И если уж что-то и заставит их говорить — так это продвижение собственного бизнеса.
Например, 52-летний Джош Дюамель
признался на мероприятии журнала «Мужское здоровье»
(Men’s Health), что начал заместительную терапию тестостероном, чтобы соответствовать ожиданиям своей 31-летней жены и двух маленьких детей. Однако эта откровенность была напрямую связана с рекламой собственного бренда Дюамеля Gatlan
, продающего под слоганом «Что значит быть мужчиной» масла, таблетки и присыпки для сексуального здоровья, гормонального баланса, потери веса и сохранения волос. Естественно, как честный производитель и инвестор, Джош всё это пробует на себе и советует другим.
«Я уже какое-то время слышал о заместительной терапии тестостероном — и это была одна из тех вещей, о которой ни я, ни кто-либо другой не хотели говорить. Но я, скажем так, провёл инвентаризацию своих ощущений, и понял, что я совсем не то, что 5-10 лет назад. Тогда я сдал анализы, увидел, что уровень тестостерона очень низкий и решился на терапию. Это поменяло мой мир. Моя энергия вернулась. И речь ведь не об эстетике. Мне это нужно для того, чтобы быть со своими детьми, иметь возможность валяться с ними в грязи, как будто мне 20. Мой первый ребёнок родился, когда мне было уже 40 лет. В 52 родился ещё один. Так что прежде всего это нужно для того, чтобы оставаться молодым и энергичным столько, сколько это возможно».
Разница, по словам, Джоша, настолько велика, что когда он взял перерыв в терапии, он сразу заметил, что ему сложнее держать мышцы в тонусе, сжигать жир и излучать энергию. По мнению актёра, долгожительство совсем скоро станет нормой. Но гораздо важнее не просто дотянуть до 100 лет, а дотянуть на своих двоих: «Я не хочу дожить до 100 лет, будучи прикованным к кровати. Весь смысл в том, чтобы жить полной жизнью»
.
Кстати, заместительная терапия тестостероном помогает вернуть либидо не только мужчинам. В прошлом году Кейт Уинслет
призналась, что тоже прибегла к тестостерону
, чтобы вновь почувствовать себя сексуальной. Правда Кейт ничего при этом не продаёт.
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