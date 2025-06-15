Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь

15 июня
2025 год

Лайфстайл >>
15 июня 2025
Число тех, кто сбрендил на теме биохакинга и долголетия, неуклонно растёт. Ледяные ванны Павла Дурова и эксперименты мультимиллионера Брайана Джонсона, поставившего себе целью не стареть — это пыль с вершины айзберга. Остальные стараются отсрочить старость молча, пробуя все доступные процедуры и делая вид, что весь секрет в хорошем сне и кефирной диете. И если уж что-то и заставит их говорить — так это продвижение собственного бизнеса.

52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь

Например, 52-летний Джош Дюамель признался на мероприятии журнала «Мужское здоровье» (Men’s Health), что начал заместительную терапию тестостероном, чтобы соответствовать ожиданиям своей 31-летней жены и двух маленьких детей. Однако эта откровенность была напрямую связана с рекламой собственного бренда Дюамеля Gatlan, продающего под слоганом «Что значит быть мужчиной» масла, таблетки и присыпки для сексуального здоровья, гормонального баланса, потери веса и сохранения волос. Естественно, как честный производитель и инвестор, Джош всё это пробует на себе и советует другим.

52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь

«Я уже какое-то время слышал о заместительной терапии тестостероном — и это была одна из тех вещей, о которой ни я, ни кто-либо другой не хотели говорить. Но я, скажем так, провёл инвентаризацию своих ощущений, и понял, что я совсем не то, что 5-10 лет назад. Тогда я сдал анализы, увидел, что уровень тестостерона очень низкий и решился на терапию. Это поменяло мой мир. Моя энергия вернулась. И речь ведь не об эстетике. Мне это нужно для того, чтобы быть со своими детьми, иметь возможность валяться с ними в грязи, как будто мне 20. Мой первый ребёнок родился, когда мне было уже 40 лет. В 52 родился ещё один. Так что прежде всего это нужно для того, чтобы оставаться молодым и энергичным столько, сколько это возможно».

52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь

Разница, по словам, Джоша, настолько велика, что когда он взял перерыв в терапии, он сразу заметил, что ему сложнее держать мышцы в тонусе, сжигать жир и излучать энергию. По мнению актёра, долгожительство совсем скоро станет нормой. Но гораздо важнее не просто дотянуть до 100 лет, а дотянуть на своих двоих: «Я не хочу дожить до 100 лет, будучи прикованным к кровати. Весь смысл в том, чтобы жить полной жизнью».

52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь

Кстати, заместительная терапия тестостероном помогает вернуть либидо не только мужчинам. В прошлом году Кейт Уинслет призналась, что тоже прибегла к тестостерону, чтобы вновь почувствовать себя сексуальной. Правда Кейт ничего при этом не продаёт.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Angelika77   17.06.2025 - 20:09
Я думаю такие уколы с тестостероном много кто себе колет, но говорят об этом единицы. Или чисто доя рекламы, или просто от нечего делать. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 17:17
... уколы гормонов не так дорого стоят, посмотрите какие деньги отдают деньги в разных кабинетах пластических хирургов, )) остается для себя решить, нужны такие процедуры. и я бы не делал их у нас. не... читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   16.06.2025 - 17:00
Всем бы нам так мочь, но к сожалению мы не Джоши Дюамели и не рекламим и не продаем различные масла и таблетки с кричащими слоганами «Что значит быть мужчиной» в журналах Men’s Health, а просто остаемся молодыми... читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 21:34
Если он это делает под контролем врачей, то норм. Даже дети знают, после определенного возраста железы вырабатывают мало гормонов, делать себе укол как вариант, Конечно будет энергия, сила в теле. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   15.06.2025 - 20:46
Точно точно, помню даже здесь писали про Кейт, что она занялась тестостеронотерапией. Так что Джош не сильно удивил, тем более ещё и рекламирует свой бренд при этом. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Это помогает почувствовать себя снова сексуальной»: Кейт Уинслет о заместительной терапии тестостероном
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Джош Дюамель

фотографии >>
52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь фотографии
52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь фотографии
52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь фотографии
52-летний Джош Дюамель принимает тестостерон, чтобы мочь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Богачёв
15 июня ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Богачёв.
Михаил Янко
13 июня ушёл из жизни актёр Михаил Янко.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (старший)
Александра Захарова
Артур Иванов
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Дмитрий Шевченко
Одесса Адлон
Михал Жебровский
Джошуа Леонард
Берил Рид
Уилл Форт
Томас Хэйден Чёрч
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Белый пароход
драма, мистика
Россия, Франция, 2025
Сказания Земноморья
приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2006
Евгений Телегин
драма, экранизация
Россия, 2024
Кровавый урожай
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Хищник: Дожить до рассвета
детектив, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Игра в кальмара: Перезагрузка
триллер
Таиланд, 2024
Лига теней
боевик, триллер
США, 2025
Магия четырёх стихий
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама, экранизация
Франция, Великобритания, Канада, США, Германия, 2024
Кроссы
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Индия, США, 2025
Слепой меч. Око за око
боевик, драма
Китай, 2024
Дандадан: Злой глаз
боевик, комедия, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен