Гэри Олдман стал рыцарем Британской империи

Гэри Олдман
получил рыцарское звание ко дню рождения короля Великобритании Карла. Актер удостоен награды за заслуги в драматическом искусстве: в их числе — роль Сириуса Блэка в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»
и «Оскар» за роль Черчилля в «Темных временах»
. Об этом сообщает
The Guardian.
«Я в шоке, у меня нет слов. Меня наполняет неописуемое смирение и гордость от того, что я вошел в длинную череду выдающихся актеров, художников и других обладателей этого титула. Для меня одновременно восхитительно, почетно и лестно встать с ними в одном ряду»
, — поделился Гэри. Также наградой отметили футболиста Дэвида Бекхэма
, актрису Элейн Пейдж, солиста группы The Who Роджера Долтри и еще 1200 деятелей.
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