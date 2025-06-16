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Гэри Олдман стал рыцарем Британской империи

16 июня
2025 год

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16 июня 2025
Гэри Олдман получил рыцарское звание ко дню рождения короля Великобритании Карла. Актер удостоен награды за заслуги в драматическом искусстве: в их числе — роль Сириуса Блэка в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Оскар» за роль Черчилля в «Темных временах». Об этом сообщает The Guardian.

Гэри Олдман стал рыцарем Британской империи

«Я в шоке, у меня нет слов. Меня наполняет неописуемое смирение и гордость от того, что я вошел в длинную череду выдающихся актеров, художников и других обладателей этого титула. Для меня одновременно восхитительно, почетно и лестно встать с ними в одном ряду», — поделился Гэри. Также наградой отметили футболиста Дэвида Бекхэма, актрису Элейн Пейдж, солиста группы The Who Роджера Долтри и еще 1200 деятелей.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.06.2025 - 17:12
Я уверен, что он понимал, рано или поздно получит титул .Восторг наигранный) как-никак актер. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Гарри Поттер и узник АзкабанаТёмные времена

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Гэри Олдман стал рыцарем Британской империи фотографии
Гэри Олдман стал рыцарем Британской империи фотографии
Гэри Олдман стал рыцарем Британской империи фотографии
Гэри Олдман стал рыцарем Британской империи фотографии
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