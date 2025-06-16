Стася Милославская и футболист ЦСКА Егор Ушаков подтвердили отношения

22-летний форвард ЦСКА Егор Ушаков впервые опубликовал совместное фото со своей невестой, 30-летней Стасей Милославской
. Спортсмен не стал расходовать много слов и лаконично подписал снимок эмодзи в виде белого сердца.
В ответ Стася тоже опубликовала фотографию вместе с Егором. Таким образом, пара официально подтвердила отношения.
О помолвке Стаси и Егора стало известно в конце мая, когда спортсмен сделал
актрисе предложение во время концерта Валерия Меладзе
в Турции. Ранее Стасе приписывали роман с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым.
