Стася Милославская и футболист ЦСКА Егор Ушаков подтвердили отношения

16 июня
2025 год

16 июня 2025
22-летний форвард ЦСКА Егор Ушаков впервые опубликовал совместное фото со своей невестой, 30-летней Стасей Милославской. Спортсмен не стал расходовать много слов и лаконично подписал снимок эмодзи в виде белого сердца.

Стася Милославская и футболист ЦСКА Егор Ушаков подтвердили отношения

В ответ Стася тоже опубликовала фотографию вместе с Егором. Таким образом, пара официально подтвердила отношения.

Стася Милославская и футболист ЦСКА Егор Ушаков подтвердили отношения

О помолвке Стаси и Егора стало известно в конце мая, когда спортсмен сделал актрисе предложение во время концерта Валерия Меладзе в Турции. Ранее Стасе приписывали роман с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым.
№ 8
Igor D.88   22.06.2025 - 21:01
Разницу в обратном порядке понимаю, когда даме 55, а мужику 40. Как-то так. Но не здесь. читать далее>>
№ 7
Тульский парень   20.06.2025 - 18:36
Егор и Стася - вот это парочка. читать далее>>
№ 6
Киноман1985   19.06.2025 - 19:20
С малыша будет высасывать все деньги. У него доходы явно больше. читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 18:50
... Честно сказать, у меня и желания то нет смотреть. Рановато ему в 22 года связывать себя узами брака, по любому это не надолго. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   18.06.2025 - 20:20
... посмотрите фото в сети, увидите разницу. пацан как школьник, а она почти училка)) но этот факт не важен. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
