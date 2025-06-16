Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов

15 июня в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера мистической драмы «Белый пароход» — полнометражного режиссерского дебюта Инги Шепелевой, основанного на ее одноименной повести. В центре сюжета — история о любви и культурном столкновении, развернувшаяся на фоне перестройки, где личное переплетается с коллективной памятью и мифами. Среди гостей премьеры были режиссер, исполнительница главной роли Элла Соколова, продюсер фильма Жан Просянов, а также Анна Ещенко, Аксинья Гог, Вера Марченко, Полина Лиске и многие другие.
фото: Инга Шепелева
фото: Алексей Камынин, Жан Просянов и Полина Лиске
обсуждение >>