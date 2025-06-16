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Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов

16 июня
2025 год

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16 июня 2025
15 июня в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера мистической драмы «Белый пароход» — полнометражного режиссерского дебюта Инги Шепелевой, основанного на ее одноименной повести. В центре сюжета — история о любви и культурном столкновении, развернувшаяся на фоне перестройки, где личное переплетается с коллективной памятью и мифами. Среди гостей премьеры были режиссер, исполнительница главной роли Элла Соколова, продюсер фильма Жан Просянов, а также Анна Ещенко, Аксинья Гог, Вера Марченко, Полина Лиске и многие другие.

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Инга Шепелева

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Алексей Камынин, Жан Просянов и Полина Лиске

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Аксинья Гог

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Анна Ещенко

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Вера Марченко

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Антон Вохмин

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Валентин Анциферов

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Алина Герман

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Василиса Амелехина и Алина Андрейчишина

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Никита Санаев

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Марианна Абравитова

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Шукюрова Роксана

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Борис Драгилев

Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
фото: Веневьева Новицкая

Фильм «Белый пароход» выходит в широкий прокат 19 июня.

«Белый пароход»
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Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов фотографии
Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов фотографии
Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов фотографии
Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов фотографии
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