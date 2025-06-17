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Сергей Шнуров вернулся к бывшей жене Ольге Абрамовой

17 июня
2025 год

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17 июня 2025
В сентябре прошлого года Сергей Шнуров и дочь миллионера Ольга Абрамова решили развестись после шести лет брака. Но на днях стало известно, что пара снова вместе. 52-летнего музыканта и его 34-летнюю экс-супругу заметили вместе на концерте группы «Ленинград» 14 июня. Как сообщает издание StarHit, они вместе с группой вышли на сцену перед началом концерта, а во время исполнения песни «Жигули» Шнуров спустился к Ольге в зал и станцевал с ней медленный танец. Пара обнималась, целовалась и не стеснялась внимания публики.

Сергей Шнуров вернулся к бывшей жене Ольге Абрамовой

По сообщению телеграм-канала «Антиглянец», развод супругов «был недолгим» и они «давно вместе».
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Сергей Шнуров вернулся к бывшей жене Ольге Абрамовой фотографии
Сергей Шнуров вернулся к бывшей жене Ольге Абрамовой фотографии
Сергей Шнуров вернулся к бывшей жене Ольге Абрамовой фотографии
Сергей Шнуров вернулся к бывшей жене Ольге Абрамовой фотографии
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